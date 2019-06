Laňková o bednu pro Orion. Napodobí ji někdo?

Opatov – Nic lepšího, co se tuzemského motokrosu týká, na východě Čech k vidění nebývá. Mezinárodní mistrovství České republiky pokračuje v neděli 23. června na oblíbené trati v Opatově u Svitav. Ve čtyřech vypsaných kubaturách se představí to nejlepší, co motokrosová scéna nabízí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Specifický je opatovský podnik pro Orion Racing Team Litomyšl. „Je to pro nás v podstatě domácí závod, přítomni budou majitelé týmu a spousta našich fanoušků a podporovatelů,“ potvrzuje manažer Petr Kovář, jenž hlavně doufá, že jeho „ovečky“ konečně opustí smůla, která se jich v Opatově v minulosti držela, nejednou odsud odjížděli zklamaní a často se zraněním. „Jak Jonáš Nedvěd, tak Petr Bartoš by měli být v dobrém rozpoložení po vydařeném startu na mistrovství Evropy v chorvatské Mladině, kde byl Petr druhý a Jonáš šestý,“ připomněl Kovář. Matador Bartoš zakrátko oslaví čtyřicátiny, ale je znovu odhodlán prohnat špici a zabojovat alespoň o top pětku v kategorii MX1. „Od Nedvěda, který je konečně naprosto fit, čekám, že předvede povedenější výkony než minule v Dalečíně a přiblíží se předním pozicím. Starty má vždycky vynikající a věřím, že v Opatově bude schopen nasazené tempo udržet,“ netají se zkušený manažer a někdejší výtečný motokrosař. Na koho se zatím může spolehnout, to je Barbora Laňková, průběžně druhá žena šampionátu. „Je ve velké pohodě, bude znovu útočit na bednu a byli bychom rádi, kdyby se jí povedlo potrápit i doposud suverénní Kristýnu Vítkovou. Barbora si v červenci vyzkouší rovněž závod mistrovství světa u nás v Lokti nad Ohří,“ dodal Petr Kovář. Ve veteránech bude opět postrádat Ivana Černého, jenž kvůli zdravotním potížím stále nemůže startovat a nad jeho další kariérou visí otazník. Nedělní program závodních rozjížděk bude v Opatově zahájen úderem 13. hodiny. Koho sledovat? MX1: Lídrem klasifikace je spolehlivě jezdící Maďar Szvoboda, na jehož pozici budou útočit nejlepší z Čechů Neugebauer a silný Rakušan Neurauter. Výsledkový průlom se čeká od nadějného mladíka Kováře.



MX2: Tato třída je ovlivněna tím, že někteří kvalitní motokrosaři nejedou celý seriál, ale naskakují jen do vybraných podniků. Díky tomu byl v předchozích třech podnicích pokaždé jiný vítěz. Z těch jezdců, kterým jde o celkové pořadí seriálu, jsou na tom nejlépe lídr MMČR Slovák Jošt, český talent Terešák a poněkud za očekáváním jezdící Krč.



Veterán: O suverénní dominanci neporazitelného Žeravy není pochyb, bojuje se jenom o další místa a z toho zatím nejlépe vycházejí Pučálka a Kraus.



Ženy: Nebývalé dramatické soutěžní rozjížďky letos nabízejí motokrosařky. Přece jen lehce odskočená je vedoucí Vítková, ale hlavně Laňková a Mlýnková si na tratích vůbec nic nedarují.

Autor: Radek Halva