KVÍZ: Zavzpomínejte na svitavské působení v nejvyšší soutěži basketbalistů

V neděli 12. února vstoupí svitavští Tuři do nadstavbové části první basketbalové ligy domácím utkáním proti GBA Lions Jindřichův Hradec (17.00). Do roku 2021 se však do sportovní haly Na Střelnici chodilo na nejvyšší tuzemskou soutěž, ať už se jmenovala Mattoni NBL nebo Koperativa NBL. Jak znáte více než dekádu trvající extraligové dějiny Svitav, to si můžete prověřit v basketbalovém kvízu Deníku.