Body: Vyoral 17, Čolak 15, Švrdlík 13, Neal 11, Potoček 10, Burda 9, Rikič a Štěrba po 6 – Petráš 18, Odomes 16, Slavinskas 12, Lošonský 11, Šiška a Jelínek po 8, Mareš 6, Stegbauer 3. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Dombrovský. Fauly: 16:18. Trestné hody: 18/16 – 15/13. Trojky: 7:9. Doskoky: 39:37. Diváci: 915.

Pardubičtí museli oželet dvou pilířů týmů. David Pekárek i Petr Šafařík nezasáhli do hry kvůli zranění. I bez nich zahájili s chutí a po třech minutách vedli 7:3. Potom se jim přestalo dařit pod košem soupeře a hosté jim sebrali vedení. Beksa ještě měla k dobru bod za stavu 9:8, ovšem do dalšího plusu se dostala až po třech minutách třetího kvartálu. Ale zpět do úvodní čtvrtiny. Kolín ovládl úsek mezi pátou a osmou minutou 10:2 a po jejím konci měl k dobru sedm bodů. Domácí se totiž ani jednou netrefili za trojkovým obloukem. Naopak Geosan z pěti pokusů hned tři prohnal košem.

Druhá část psala po celou dobu stejný scénář. Domácí zaveleli ke stíhací jízdě a Medvědi se nechtěli náskoku vzdát. Pardubičtí opakovaně ztráceli pět až sedm bodů. V jednom případě dokonce srovnali stav na 34:34. Ten krok k přeskočení protivníka jim ale ne a ne vyjít. Také proto, že dovolili Středočechům v prvním poločase hned devět útočných doskoků.

Po přestávce se jako první sice trefili hosté, ovšem poté zavelela Beksa k obratu. Z nepříznivého skóre 47:53 se za minutu a půl prokousali k příznivému 55:53. Také zásluhou dvou trojek v řadě. A od té doby už naopak nepustili do plusu Kolín. Ve třetím dějství dovolili hostům jen čtrnáct bodů a do posledního si načechrali pětibodový polštář.

Čtvrtá čtvrtina se odvíjelo pod taktovkou domácích. Do dvojciferného náskoku se stejně jako Kolín neprodrali. Naopak. Medvědi rychle umazali jejich osmibodový náskok na dva body. A tak to Pardubice zkusily znovu. A znovu jim vyšlo lehké poodskočení. Necelé tři minuty před koncem vedli 83:77. Kolín zmobilizoval všechny síly a v poslední minutě prohrával jen o tři. Navíc zavřel soupeře na polovině hřiště, když se blížil ke konci limit na střelbu. Do závěrečného klaksonu chybělo třiačtyřicet vteřin. Jenže hosté se z následné akce zásluhou obrany Burdu ke střele nedostali. A když hrdina posledního okamžiku proměnil po taktickém faulu obě šestky domácí zapsali výhru 87:82.

Dino Repeša (trenér domácích):

"Nejsme v ideální situaci, protože nám chybí dva velmi důležití hráči z první pětky, David Pekárek a Petr Šafarčík. Kolínu se vrátil Slavinskas, až do svého zranění jeho nejlepší hráč, a přišel nový cizinec Odomes, takže tento Kolín byl silnější než ten, který nás nedávno porazil v Českém poháru. My jsme od začátku bojovali, ale v prvním poločase si soupeř vytvořil menší vedení, klíčem byl jeho útočný doskok, s nímž jsme měli obrovské problémy. Ve druhé půli Čolak se Štěrbou hráli víc z pozice 3 a udělali na doskoku dobrou práci, dohromady doskočili 16 míčů. Stejně tak naši rozehrávači Vyoral s Nealem měli důležité asistence, celkem 15. To byly klíčové detaily tohoto vyrovnaného zápasu."

Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Řekl bych, že to byl zápas dvouo rozdílných poločasů. V první půlce jsme nehráli špatně v útoku, ale byli jsme ospalí, nechali jsme si hodně doskakovat míče pod naším košem, bylo to od nás takové mdlé. Věděli jsme, že se jednoznačně musíme zlepšit a ve druhé půli hrát agresivněji. Začali jsme lépe doskakovat, lépe bránit a díky tomu jsme se dostali před Kolín."

Adam Konvalinka (trenér hostů):

"Rozhodl asi vstup do třetí čtvrtiny, kdy jsme okamžitě ztratili náskok, který jsme si vybudovali v první půli. Nevím, jestli nám došla šťáva… Když nebyl Adam Číž, stálo to hodně na Ondrovi Šiškovi. Pro nás je to smolná prohra. Ve druhém poločase jsme netrefili několik otevřených střel, kdybychom je dali, mohli jsme se přitáhnout ještě víc. Doufám, že tuhle sérii už brzy zlomíme a s návratem Slavinskase a posílením o Odomese se vrátíme ve skupině A1 do jiných vod."

Ondřej Šiška (hráč hostů):

"V první řadě gratulace do Pardubic. Hrály tvrdě, myslím si, že právě tvrdost a bojovnost rozhodla. My jsme sice prohráli, ale zápas, nebo naši hru hodnotím pozitivně. Včera přijel nový americký hráč a dnes se ukázal skvěle, určitě nám do budoucna pomůže. Vrátil se také Slavinskas, který nám měsíc chyběl, takže sehranost v útoku nám trošku vázla. Až zapracujeme nového hráče a vrátí se kapitán Adam Číž, budeme nebezpečný tým. Nicméně porážky je škoda, protože ve skupině A1 bude každé vítězství velmi důležité, natož na venkovním hřišti. Pardubice dneska byly k poražení."