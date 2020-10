Váňovi volal kvůli rámcovým dostihům. Chtěl si ověřit, které koně mu legendární žokej i trenér svěří. Ale s tímhle fakt nepočítal. "Když mi tohle sdělil, málem jsem se zakoktal. Měl jsem strašnou radost. Jet Velkou s takhle dobrým koněm je obrovská výzva i závazek," říká Kocman k faktu, že v neděli usedne do sedla šampiona z roku 2017.

Vážně jste nic podobného nečekal?

Ne. Byl to fakt šok. Ale těším se moc.

Musel jste být hodně překvapený, že volba padla zrovna na vás…

To teda. Věděl jsem, že je Pepa Bartoš zraněný a řeší se nějaké přesuny. Pan Váňa mi jen sdělil, že to probíral celou noc s majitelema volba padla na mě. Byl jsem postavený před hotovou věc.

Půjde o velkou výzvu, že?

Každopádně. Takhle dobrého koně jsem ještě nejel.

Bude No Time To Lose ve formě?

To se uvidí. Nevím, jak na tom byl zdravotně, ale letos ho nasazovali na krátké dostihy. Zpravidla na tvrdé půdě. Jemu ale vyhovuje spíše opak. Při Velké by se mu to mohlo líbit. Je starší, opotřebovanější, takže by mu měkčí povrch měl vyhovovat více. Ke všemu se jedná o skvělého vytrvalce a dobrého skokana.

Vy jste absolvoval zatím dvě Velké pardubické. V roce 2014 jste se Sisi Merble skončil dvanáctý, o rok později vám plány s Nebriusem zhatil pád na Taxisu. Navíc jste si zlomil nohu. Nezdá se vám už o téhle obávané překážce?

Respekt z ní má každý. Je to ale překážka jako každá jiná. Když se to najede v tempu, skočíme to bez problémů. No Time už to absolvoval dvakrát a vždy doskočil hodně za hranu. Samozřejmě si to musím pohlídat a dát pozor, aby se nám to povedlo.

Sezona se vám musela povést. Pan Váňa jen tak na někoho neukáže. Musíte mít jeho důvěru. Je asi čest jet pro takovou legendu, že?

Moc si toho vážím. Měl jsem letos dobré výsledky, vyhýbala se mi zranění, asi jsem se zviditelnil. V šampionátu jsem osmý. Mám na kontě čtyři vítězství, z toho jednu jedničkovou právě pro pana Váňu při Velké mostecké steeplechase. Patřil jsem k nejvytěžovanějším jezdcům, jezdil i docela dobré koně. Proto jsem šťastný, že při rozhodování směrem k Velké ukázal pan Váňa zrovna na mě.

Na kterou pozici si v neděli troufáte?

No Time tu vzdálenost dostihu umí zvládnout. To se o všech koních říci nedá. Do sedmého místa by měl bojovat, ale klidně i o vítězství, když na to budou podmínky.

DĚDA POVEČEŘEL S KRÁLOVNOU ALŽBĚTOU



Jakub Kocman je vnukem slavného dědečka Jiřího, který je nejznámějším jezdcem spřežení kladrubského hřebčína i československé republiky v 70. a 80. letech minulého století. Po výjimečném závodě ve Windsoru byl dokonce pozván na večeři s anglickou královnou Alžbětou II.



Jakub kdysi sbíral první velké zkušenosti v Anglii, kde za tři sezony odjel 64 dostihů a dva z toho vyhrál. Startoval třeba po boku Tonyho McCoye, legendy tohoto sportu. "A to jsem ho občas i porazil," zavzpomínal Kocman na angažmá, které mu dohodil jeho velký kamarád a pětinásobný vítěz Velké pardubické – žokej Jan Faltejsek.