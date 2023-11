/POD VYSOKOU SÍTÍ/ Rozehrán byl nový ročník krajských volejbalových přeborů I. třídy. Co se týče počtu účastníků, tak ten nedoznal v porovnání s předcházející sezonou změn, takže především mezi ženami se pohybuje tak tak „nad vodou“. Co se týče možných favoritů na přední pozice, o těch úvodní kola zatím více či méně nesměle napověděla.

Volejbalistky TJ Svitavy A. | Foto: FB TJ Svitavy

Do osmičlenného mužského přeboru (kde vedle šestice z Pardubicka „hostují“ také dvě družstva z Královéhradeckého kraje) vstoupili nejlépe volejbalisté Litomyšle a Slavie Hradec B, kteří v premiérovém dějství bodovali naplno. Obhájci prvenství z Rybníku si na úvod v sousedském derby rozdělili po jedné výhře s Českou Třebovou. Chvaletičtí Energetici si odvezli dvě vítězství z kerhartické palubovky, domácí ovšem v odvetě alespoň bodík vydřeli.

Jasnými favoritkami krajského přeboru žen by měly být svitavské volejbalistky, které do této soutěže na jaře po letech spadly z druhé ligy a rády by se do vyšší třídy zase vrátily. Ke splnění toho cíle vykročily zdárně, na kontě mají šest výher, a to včetně předehrávaného oddílové zápolení s béčkem účastnícím se téže soutěže. Hlavními svitavskými rivalkami budou s největší pravděpodobností lanškrounské hráčky, které obhajují prvenství a také doposud jenom vítězily.

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

1. – 2. kolo: SK Rybník – TJ Sokol Česká Třebová II 1:3 (-25, -24, 15, -26) a 3:1 (-22, 24, 19, 16), TJ Svitavy B – VK Litomyšl 1:3 (-23, 20, -15, -16) a 0:3 (-25, -20, -22), TJ Slavia Hradec Králové B – Volejbal Červený Kostelec 3:1 (16,17,-21,17) a 3:1 (15, 13, -17, 13), TJ Sokol Kerhartice – TJ Energetik Chvaletice 1:3 (21, -22, -21, -17) a 2:3 (18, -20, 21, -14, -12).

Pořadí: 1. Litomyšl 6), 2. Slavia Hradec Králové B (6), 3. Chvaletice (5), 4. Rybník (3), 5. Česká Třebová (3), 6. Kerhartice (1), 7. Červený Kostelec (0), 8. Svitavy B (0).

Volejbalistky TJ Svitavy B.Zdroj: FB TJ Svitavy

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

1. kolo: TJ Svitavy A - VK Litomyšl 3:1 (17, 16, -25, 22) a 3:1 (-20, 16, 19, 17), VO TJ Lanškroun - TJ Svitavy B 3:2 (-18, 20, -27, 21, 10) a 3:2 (-14, -20, 18, 18, 14). 2. kolo: USK Pardubice – TJ Svitavy A 2:3 (-17, 17, 19, -23, -3) a 2:3 (20, -19, 14, -24, -12), VK Litomyšl - VO TJ Lanškroun 0:3 (-14, -21, -14) a 1:3 (-10, 12, -13, -15). 5. kolo – předehrávka: TJ Svitavy A – TJ Svitavy B 3:2 (-22, 9, -12, 19, 9) a 3:0 (20, 21, 16).

Pořadí: 1. Svitavy A (15), 2. Lanškroun (10), 3. Svitavy B (3), 4. USK Pardubice (2), 5. Litomyšl (0).