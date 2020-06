Celorepubliková prestiž, osobní motivace a v neposlední řadě finanční odměna. To jsou tři motory, které ženou basketbalové „rakety“ vpřed. Dnes vyvrcholí unikátní projekt Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge.

A už jen to, jak organizátoři této soutěže nazvali finále, svědčí o tom, že bude mít grády. No posuďte sami: Play off řežba. V elitní společnosti osmi vyvolených nebude chybět krajské duo: Kamil Švrdlík z Pardubic a svitavský Matěj Svoboda.

ŠVRDLÍK I O TATRANKU

Delší čas, přesně týden, měl na přípravu Kamil Švrdlík. Svého soka si mohl v pondělí prohlédnout. Nakonec se jim stal při shodě tří basketbalistů ostravský Radek Pumprla.

„Soupeře jsem si nevybíral. Věřím, že mám na to porazit kohokoliv. Stejně ovšem jde i s kýmkoliv prohrát, když bude mít střelecký den. Tahle soutěž je totiž všeobecně těžko předvídatelná. Přesně to se dá povědět o Pumprlovi mladším. Není znám svou střelbou z dálky, ovšem v této soutěži se o ni rád opírá,“ povšiml si Kamil Švrdlík.

Také pardubický pivot by asi nepohrdl peněžitou odměnou. Stačí „jediné“: umístit se na prvních třech příčkách. Vítěz bere rovných 100 tisíc korun, poražený finalista 50 tisíc a třetí v pořadí 25 tisíc.

„Pro mě je tahle soutěž prestižní i bez té výhry. Sto tisíc je sice krásná motivace, ale i kdyby se hrálo o tatranku, chtěl bych celou soutěž vyhrát. A to je také můj cíl. Protože, když už se něčeho účastním, chci v tom být nejlepší,“ hází Kamil Švrdlík rukavici svým protivníkům.

SVOBODA S DOMÁCÍM

Matěj Svoboda vyzve ve čtvrtfinále domácího Ondřeje Sehnala, jednoho z favoritů celkového prvenství.

„Ondra určitě patří k těm těžším soupeřům. Dobře brání, dobře útočí, ale ani on není neomylný. Nějaké zápasy už prohrál. Očekávám náročnou bitvu, ale už se na ni moc těším. Věřím, že to bude podívaná. Ať vyhraje ten lepší,“ opakuje známou pravdu „kameník“ Svoboda.

Otázkou je, co s jednotlivými borci udělá hra do devíti bodů. Tím, jak se blíží k cíli, musí nastřílet vyšší počet počet bodů. Vždy o dva.

„Možná by měl být v hale někdo ze záchranné služby. Připravený poskytnou hráčům první pomoc, když už nebudou moct dýchat (směje se). Ne vážně. Měli jsem ještě nějaký čas si odpočinout a potrénovat. Zkrátka musíme nad tím přemýšlet tak, že i devět bodů se dá nastřílet a vyhrát. Ale očekávám ještě tvrdší boje než v základním kole a hlavně regionálním finále,“ podotýká Matěj Svoboda, který převážnou část sezony promarodil.

Play off řežba se hraje na pražské Folimance za přítomnosti kamer. Přímý přenos lze shlédnout od 17:30 na webovém portálu TVCOM nebo facebookovém profilu Český basketbal.

Oproti základním kolům i regionálním finále se mění pravidla. Zápas totiž končí dosažením minimálně devíti bodů jednoho ze soupeřů (předtím to bylo sedmi a pěti bodů), nebo uplynutím šesti minut čistého času (dříve pět a čtyři).

Zdroj: Archiv

Splnil všechny své cíle, zdolal i kolegu z klubu

Poloviční „úmrtnost“. V regionálním finále moravské oblasti startovali dva svitavští basketbalisté. Zatímco favorizovaný Šimon Puršl nenaplnil papírové předpoklady, tak Matěj Svoboda se mezi postupující čtyřlístek vešel. Stačily mu k tomu tři vítězné zápasy. Zatímco jeho oddílový kolega měl bilanci výher a proher přesně opačnou.

„Dal jsem si několik cílů. Samozřejmě ten hlavní byl postoupit do Prahy na play off. To se mi podařilo a jsem za to moc rád. Další pak vrátit prohru Filipu Šmídovi a Radku Farskému ze základního kola. A velice prestižním pro mě bylo porazit Šimona Puršla. Já se to věděl, on to věděl, všichni to věděli, že ho porazím. Nicméně ho respektuji za to, jak si na mě věřil,“ směje Matěj Svoboda, který ke svým plánům dodává: „Chtěl jsem také zlepšit své výkony. Myslím, že posun nastal. Každým týdnem se do toho dostávám víc a víc.“

V ostravském turnaji zaváhal dvakrát. Nejtěsnějším rozdílem podlehl Radku Pumprlovi a v závěrečném vystoupení rovněž regionálnímu vítězi Janu Kozinovi. „S Radkem se to utkání zvrtlo ve střelecké dostihy z trojky. Nakonec byl šťastnější on. V utkání s Honzou už o nic nešlo. Oba jsme měli zaručený postup, a tak se hrálo ve vlažnějším tempu. Žádný z nás se nechtěl zranit, bylo to ve stylu, ať to nějak dopadne,“ říká Matěj Svoboda. (zz)

Moravský účet

Regionální finále Morava – konečné pořadí: 1. Jan Kozina (Brno) 4/1, 2. Radek Pumprla (Ostrava) 3/2, 3. Matěj Svoboda (Svitavy) 3/2, 4. Radek Farský (Brno) 3/2, 5. Šimon Puršl (Svitavy) 2/3, 6. Filip Šmíd (Ostrava) 0/5.

Výsledky: Svoboda – Farský 7:6, – Šmíd 7:6, – R. Pumprla 6:7, – Puršl 7:4, – Kozina 4:7. Puršl – R. Pumprla 7:2, – Farský 5:8, – Kozina 6:7, – Svoboda 4:7, – Šmíd 8:4.

Play off řežba: Šimon Ježek (Děčín), Ondřej Sehnal (USK Praha), Kamil Švrdlík (Pardubice), Ladislav Pecka (Ústí nad Labem), Jan Kozina (Brno), Radek Pumprla (Ostrava), Matěj Svoboda (Svitavy), Radek Farský (Brno).