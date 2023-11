Kontrolované vítězství. Tak by se dalo asi nejlépe označit další prvoligové vystoupení svitavských basketbalistů. V krajském derby proti pardubické rezervě se sice nevyvarovali několika hluchých pasáží, nicméně vývoj a výsledek měli pod kontrolou a zaslouženě vyhráli dvouciferným rozdílem.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Pro Tury byl souboj s Pardubicemi začátkem čtyřdílné série domácích střetnutí, kterou potřebují zvládnout pokud možno bez chyb, aby si zachovali naději na top trojku zaručující postup do horní nadstavbové skupiny a tím pádem do play off. Je zřejmé, že na tři „vstupenky“ jsou v tuto chvíli čtyři vážní adepti. Tým Vividbooks měl být teoreticky nejtěžším protivníkem v této domácí šňůře.

Svitavští svůj nápor načasovali do závěru první půle, kdy soupeři odskočili povedeným úsekem 20:3. Hosté se potom ještě vzchopili a přiblížili se na šest bodů, ale Svitavští se okamžitě vytasili se zónovou obranou, pardubickou snahu tímto eliminovali a opět navýšili rozdíl ve skóre do bezpečné podoby.

Zdroj: Youtube

„Zápas se vyvíjel tak trochu ve vlnách. Výborným koncem prvního poločasu jsme se dostali do výraznějšího vedení a věřil jsem, že i nástup do třetí čtvrtiny zvládneme lépe a budeme moci protočit sestavu. Bohužel opak se stal pravdou, soupeř zagresivnil svoji hru a jeho nájezdy nám dělaly velký problém. Naštěstí jsme si v tu chvíli pomohli zónovou obranou, kdy se pardubičtí hráči dlouho nemohli trefit, ale pořád nebylo nic jistého a my museli o vítězství bojovat do posledních minut. Pomohla nám výborná střelba za dva body s úspěšností přes 70 procent, byla tam spousta jednoduchých košů i dlouhých krásných přihrávek,“ hodnotil trenér svitavských basketbalistů Martin Šorf.

Výborná čísla Jana Hlobila v zápase s Pardubicemi.Zdroj: Tuři Svitavy.

1. LIGA SKUPINA VÝCHOD – 9. KOLO: Tuři Svitavy – BK Vividbooks Pardubice 94:76 (24:16, 51:34, 72:56). Body: Slezák 21, Novák 20, Hlobil 19, Marko 16, Petric 5, Suchomel 5, Jokl 4, Jurka 2, Ropek 2 – Lukeš 24, M. Svojanovský 15, Mikuláš 14, Vrábel 10, T. Vlček 5, Pluhař 4, Š. Vlček 4. Rozhodčí: Matějek, Bráblík. Fauly: 14:17. Trestné hody: 19/17 – 20/13. Trojky: 7:9. Doskoky: 46:40. Diváci: 185.

Další výsledky 9. kola:

Olomouc – Nový Jičín 93:83, Hradec Králové – Ostrava 105:74, Brno – Opava B 71:55, Prostějov – Zlín 76:73.

Pořadí:

1. Královští sokoli Hradec Králové (7-2), 2. Basket Brno U23 (7-2), 3. BK Opava B (7-2), 4. Tuři Svitavy (6-2), 5. BK Vividbooks Pardubice (4-5), 6. BC Nový Jičín (3-6), 7. Snakes Ostrava (3-5), 8. BCM Orli Prostějov (2-7), 9. Fastav Zlín (2-6), 10. Basketbal Olomouc (2-6).

Příští program:

Tuři Svitavy – Snakes Ostrava (čtvrtek 16. listopadu, 20.00).

Tuři Svitavy – BCM Orli Prostějov (neděle 19. listopadu, 17.00).

Tuři Svitavy – Fastav Zlín (neděle 26. listopadu, 18.00).