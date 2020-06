V jeho případě jde vlastně o návrat do mateřského klubu, protože z Nymburka ve Svitavách hostoval. Kovář přišel na východ Čech v roce 2017 coby šestnáctiletý talent, v říjnu toho roku poprvé nastoupil v nejvyšší soutěži, a to v utkání v Děčíně. Za tři sezony se po vedením trenérů Růžičky a Pivody vypracoval ve velmi důležitého člena základní rotace s výraznou minutáží, přičemž se nebál vzít na sebe zodpovědnost v důležitých fázích zápasů. V roce 2019 byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem České republiky, prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a v únorové kvalifikaci proti Dánsku poprvé nakoukl do ostrého zápolení v elitním A týmu Ronena Ginzburga. Za Tury odehrál za tři roky celkem 106 zápasů, ve kterých nastřílel 676 bodů.

„Na jednu stranu nás jeho odchod mrzí, protože ztrácíme kvalitního mladého hráče. Na druhou stranu je však pro náš klub určitou vizitkou, že Luboš odchází právě do Nymburka. Za tři roky, které u nás strávil, udělal velký výkonnostní pokrok, jak po stránce basketbalové, tak i fyzické. Děkujeme mu za odvedenou práci pro Tury a přejeme mu do další kariéry spoustu úspěchů,“ vyjádřil se svitavský trenér Lukáš Pivoda.

„Je to pro mě obrovská výzva a moc se na to těším. Když jsem odcházel do Svitav, tak jsem si říkal, že se chci jednou určitě vrátit, a ono se to povedlo už za tři roky, čemuž jsem popravdě vůbec nevěřil. Ale dostal jsem nabídku a to se těžce odmítá,“ řekl Luboš Kovář. „Ve Svitavách to bylo super. Cítil jsem na sobě, že každý rok se zlepšuji, což bylo nejdůležitější. Chtěl bych hrozně moc poděkovat všem trenérům, realizačnímu týmu a vedení za všechno, co pro mě udělali za tři roky, co jsem ve Svitavách působil. Poznal jsem spoustu skvělých lidi a za to jsem rád,“ dodal.