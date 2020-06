Velmi zajímavě složenou skupinu talentovaných mladých hráčů čeká od pondělí 15. června týdenní tréninkový kemp pod vedením reprezentačního kouče mužů Ronena Ginzburga.

Projekt s pracovním názvem reprezentace U24, složený z elitních borců působících v Kooperativa NBL a hráčů působících na amerických univerzitách, stráví týden společnými tréninky v nymburském sportovním centru, navíc sehraje mezistátní přátelský zápas. Trenéři tak využili šance ozkoušet si talenty z USA naživo.

ZMĚNA PRO HRÁČE

„Nominace se skládá ze dvou typů hráčů – působící v Česku a hrající v zahraničí. Kemp jsme svolali relativně narychlo, protože jsme využili situace kolem COVID-19. Většina hráčů, kteří běžně působí v USA na univerzitách, byla najednou „uvězněna“ v Čechách, takže nám to dávalo šanci pozvat je na tréninkový kemp a vidět je naživo. Hráči byli z našeho nápadu nadšeni a drtivá většina to kvitovala, protože je to pro ně příjemná změna při tom individuálním tréninku, který už trvá poměrně dlouho. Nominovaní oceňují, že se mohou takhle v létě sejít a změnit svůj basketbalový režim,“ popisuje manažer národního týmu Michal Šob.

V nominaci je pět borců studujících v USA, podle Šoba byly ve hře ještě další dvě jména, kterým nakonec současná situace s omezeným cestováním nedovolí dorazit.

Přestože se projekt jmenuje reprezentace U24, součástí nominace jsou i někteří starší hráči, kteří mají potenciál stát se do budoucna součástí reprezentačního áčka.

VIDĚT MOŽNÉ ADEPTY

„Pracovní název je kemp hráčů do 24 let, ale nemusíme se nutně držet názvosloví, protože v končeném důsledku jsou někteří z hráčů starší, byť je to o málo. Je to prostě mix hráčů, které chceme otestovat a zároveň je motivovat, aby na sobě pracovali. V následujících letech čeká seniorský národní tým poměrně perný program i kvůli koronaviru, který zahustil všechny akce blíž k sobě. Chceme dát mladým hráčům, kteří by v budoucnu měli zaujmout větší roli v národním týmu, příležitost se ukázat,“ pokračuje Šob.

Tím vzniká šance pro trenéra Ginzburga si prohlédnout zblízka mladé talenty, jež mohou v následujících letech tvořit jádro týmu třeba pro domácí EuroBasket 2022.

„Program hráčů, kteří studují v USA, se bohužel příliš neslučuje s kalendářem FIBA a jejich připojení k národnímu týmu je tak mnohdy složité. I proto je kemp narychlo uspořádaný, aby se hráči z USA mohli poměřit s těmi působícími v Evropě,“ říká Šob.

ZAHRAJÍ SI I UTKÁNÍ

Čtrnáctku hráčů čeká kromě týdne plného tréninků navíc jeden přípravný zápas, když do nymburské haly zavítá výběr ze slovenských Levic.

„Naší prioritou při hledání soupeře pro přátelské utkání byla, že nechceme hrát s českým družstvem. Hráči se navzájem potkávají v průběhu ligy a nebylo by to z tohoto důvodu až takové oživení. V době, kdy jsme kemp připravovali, tak žádná z okolních federací ještě nefungovala naplno a neměla připravené letní programy, natož pro takovou věkovou skupinu hráčů. Přešli jsme na klubovou scénu, kde jsme hledali partnera. Měli jsme informace, že Levice míří do Česka, tak jsme toho využili k přátelskému zápasu. Podmínkou Levic byl bezproblémový přechod hranic tam a zpět, což už teď naštěstí není problém,“ uzavírá Šob.

Nominace U24

Rozehrávači: Radek Farský (Brno), Ondřej Sehnal (USK Praha), Jakub Tůma (Nymburk). Pivoti: Jakub Dombek (NCAA, Colorado), František Fuxa (USK Praha), David Škranc (Pardubice), Miroslav Štafl (NCAA, Hartford), Jan Zídek (NCAA, Pepperdine). Křídla: David Böhm (NCAA, Montverde), Luboš Kovář (Svitavy), František Váňa (Olomoucko), Michal Svoboda (Pardubice), Radek Pumprla (Ostrava), Patrick Samoura (NCAA, Cochise College).