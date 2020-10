Kooperativa NBL v nouzovém stavu. Do haly nemohou diváci

Deset dnů bez basketbalu. To je výsledek koronavirového řádění u soupeřů Pardubic i Svitav. Ve středu by se oba krajské týmy měly zapojit do sedmého kola nejvyšší soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Jeníček