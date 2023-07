Třetí prvoligová sezona čeká na svitavské basketbalisty. Obě předchozí neskončily tak, jak si fanoušci Turů představovali, když se týmu ani jednou nepodařilo navázat v play off na spanilé jízdy dlouhodobou částí.

Tuři Svitavy vs. GBA Lions Jindřichův Hradec. | Foto: Martin Alexa

V roce 2022 skončil v semifinále, letos na jaře mu vystavil soupeř z Polabí stopku dokonce ve čtvrtfinálové sérii. Což bylo přesto, že svitavský klub v současné době nemůže pomýšlet na návrat do Kooperativa NBL, kde předtím více než deset roků působil, zklamání.

Po dvou letech strávených ve svitavské sportovní hale Na Střelnici se loučí trenér Peter Bálint, který bude nově působit v Ženské basketbalové lize a u reprezentace dívek.

„Na angažmá ve Svitavách budu vzpomínat jen pozitivně. Vytvořila se tu výborná parta hráčů a hráli jsme dobrý basketbal. Co nám scházelo, abychom dosáhli na finále, to byla určitě trénovanost. V předchozí sezoně jsme vypadli s Pískem, který trénuje pětkrát v týdnu, letos s Polabím, které je tvořeno hráči z NBL a ti jsou v každodenním tréninkovém procesu. Nemyslím si, že bychom zaostávali herně, ale když máte play off odehrát v rychlém sledu v několika dnech, tak se absence fyzičky musí projevit. My jsme měli možnost se scházet jenom dvakrát týdně a to se v klíčových chvílích ukázalo jasně jako náš handicap,“ ohlédl se Petr Bálint za svým působením na klubovém webu.

Svitavští basketbalisté (ve žlutém).Zdroj: Martin Alexa

Jméno jeho nástupce klub oznámí v průběhu července.

V tomto týdnu byl rozlosován nový ročník první basketbalové ligy, do které znovu zasáhne dvacet družstev rozdělených do základní části do dvou desetičlenných skupin. Ve východní se proti Turům postaví celky Vividbooks Pardubice, Olomouc, Zlín, Snakes Ostrava, Prostějov, Opava B, Nový Jičín, Basket Brno U23 a z NBL sestoupivší Královští sokoli Hradec Králové.

Začíná se v polovině září.