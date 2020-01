O osmnáct bodů? Řeklo by se: „Pohodová práce“. V případě pohárového vystoupení Dekstone Turů na brněnského palubovce to ovšem neplatilo. Podobně jako před Vánocemi v lize se jednalo o vyrovnaný souboj, jen s tím rozdílem, že hosté tentokrát nečekali na poslední minutu a sokovi zasadili rozhodující rány dříve.

ROZHODNUTÍ V ZÁVĚRU

Domácí hrající v úzké rotaci mj. bez exsvitavského rozehrávače Smithsona se dlouho drželi na dostřel, ještě v průběhu čtvrté čtvrtiny ztráceli tři čtyři body a nebylo vůbec jasné, na jakou stranu se misky vah nakloní. V závěru však přece jen rozhodla širší baterie svitavských střelců, úřadoval především Crandall a k němu se přidali další spoluhráči, zatímco Brňané se ne a ne trefit zejména z dálky. Úkol, s nímž hosté do Brna přicestovali, byl tudíž zdárně splněn.



Turům chybí poslední krůček na závěrečný turnaj Final Four, který se bude hrát v polovině února v Plzni. Ve čtvrtfinále se utkají s Opavou, hrát by se mělo 21. ledna. Další dvojice tvoří Olomoucko s Pardubicemi, Kolín s Ústím nad Labem a Nymburk s USK Praha.

ČESKÝ POHÁR – OSMIFINÁLE:

mmcité1 Basket Brno – Dekstone Tuři Svitavy 74:92 (16:22, 41:46, 59:63)

Body: Krakovič 20, Jokl 19, Roby 13, Kozina 10, Novotný 5, Nečas 4, Farský 3 – Crandall 23, Marko 15, Kovář 14, Puršl 12, O'Brien 9, Jelínek 8, Slezák 8, Kotásek 2, Dodd 1. Rozhodčí: Kapaňa, Karafiát. Fauly: 20:25. Pět chyb: Puršl, Dodd (oba Svitavy). Trestné hody: 34/23 – 15/11. Trojky: 5:11. Doskoky: 40:40. Diváci: 190.

NA ZKOUŠKU PŘIŠEL SRB

Svitavský klub ohlásil v minulých dnech novou tvář do kolektivu. Na měsíční zkoušku s opcí na prodloužení kontraktu do konce sezony přišel do Svitav zkušený srbský basketbalista Svetozar Stamenkovič (29 let, 206 cm). „V průběhu třiceti dnů se podrobí kompletní zdravotní prohlídce a zapojí se s kluky do tréninkového a zápasového procesu. V něm se rozhodne o jeho další budoucnosti v našem klubu,“ uvedl asistent trenéra Martin Novák. Stamenkovič má za sebou bohatou kariéru, zahrál si kromě Srbska také v Řecku, Maďarsku, Tunisku, Saúdské Arábii a na Slovensku. Aktuální sezonu zahájil u našich východních sousedů v ligovém Komárnu, kde v prosinci po dohodě skončil.

KOOPERATIVA NBL

Nejvyšší basketbalová soutěž mužů pokračuje o víkendu osmnáctým kolem a závěr základní části se blíží mílovými kroky. O víkendu se utkají celky, které bezpochyby nebudou scházet v nadstavbové skupině A1 mezi top osmičkou. V neděli 12. ledna v 18 hodin nastoupí Dekstone Tuři (3.) v Ústí nad Labem (5.) a pokusí se prodloužit svoji nyní šestizápasovou šňůru ligových vítězství.