Nescházelo moc a Martin Michek na letošní Dakarské rallye skončil. Na písečné planině přehlédl sráz a po tvrdém dopadu si namohl zápěstí. „Trochu si ho vyvrátil. Musel jsem chvíli zastavit a rozdýchávat to,“ hlásil Michek z týmu Orion Moto Racing Group, který v páté etapě dojel se ztrátou šesti minut a v celkovém pořadí se odsunul na 11. místo.

Čtvrtá etapa. | Foto: Orion MRG

Milanu Engelovi se dařilo a probil se na 23. místo. Dušan Drdaj je třicátý a Martin Prokeš drží 52. pozici v pořadí. Konečně se rozjel také Jaromír Romančík, který předvedl pěkný 32. nejrychlejší čas dne. Od zítřka začíná v Saudské Arábii dvoudenní etapa bez asistence, navíc v obávané poušti Empty Quarter.

První větší krizový moment má za sebou Martin Michek. Elitní motocyklista jel v páté etapě společně s Toby Pricem z továrního týmu KTM. „Jenže jsme na písečné planině přehlédli seknutou dunu dolů. Oba jsme se prolétli do protivky, já nechal na řídítkách ruku, takže mi dopad malinko vyvrátil zápěstí. Nespadnul jsem, ale musel si dát pauzu,“ popisoval Michek, který na kratší etapě ztratil několik minut a klesl v celkovém pořadí. Ihned po příjezdu do bivaku šel do medical centra.

V týmu měli velkou obavu ze zlomeniny. Obávali se nejhoršího, také odstoupení. „Martin zítra pojede. Není sice stoprocentní, ale se zápěstím hýbe. Má ho opravdu lehce oteklé. Uvidí se, jak na tom bude ráno, teď to vypadá dobře,“ hlásil z bivaku Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion Moto Racing Group. Michek tak stále může útočit na český dakarský rekord v podobě devátého místa v celkovém pořadí. Na něj mnoho neztrácí, za lídrem zaostává o 39 minut.

Na neviditelné srázy si dával dobrý pozor Milan Engel. Ví, co může ve slavné Empty Quarter čekat. „Duny byly měkké, zrádné, seknuté dolů, takže velmi nebezpečné. Jelo se mi dobře, předjel jsem dva jezdce přede mnou, trochu se pak zadýchal, chtěl zvolnil. A najednou se přiřítil Jan Brabec, tak jsem chytil druhý dech. Když se někoho chytnu, dokážu udržet jeho tempo. Pomáhá mi to, protože se bojím srázů dolů. Ani jednou jsem nespadl, jedenáct minut od prvního je dobrý výsledek,“ pochvaloval si Engel, který na čelo v průběžném pořadí ztrácí hodinu a 51 minut.

Po dvou dnech se rozjel Jaromír Romančík, kterého předtím zlobila jeho závodní KTM. Na trati mu několikrát přestala zcela fungovat, mechanici včerejší den hledali závadu. Vše se podařilo vyřešit, Romančík předvedl skvělý výkon, když v páté etapě zaostal v dunách jenom o 13 minut. „Jsem rád, že jsme dali motorku dohromady a mohl jsem pokračovat. Po pískových dunách jsem jel podruhé v životě, poprvé v Maroku na kvalifikaci. Užil jsem si to, motorka fungovala skvěle. Těším se na další etapy,“ hlásil z bivaku Romančík.

Dostanou karimatku a stan

Na účastníky čeká od čtvrtka novinka v podobě dvoudenní etapy bez asistence. Každý jezdec si určí, jakou část trasy absolvuje v první a druhý den. Všichni ale první den musí po 16. hodině zastavit v nejbližším z osmi bivaků. Zároveň nemohou využít pomoci svého týmu a veškeré opravy na svých strojích musí provést sami, nebudou mít informace o výsledcích konkurentů.

„Tuhle novinku určitě vítáme, je to skvělý koncept. Jsem rád, že pořadatelé zkouší nové věci. Je to cesta, jak Dakar ještě více zatraktivnit. Závodníci dostanou stan, karimatku a vojenský balíček s konzervami. Dále pak šest litrů vody a vařič, na kterém si vše uvaří. Bude to pionýrské a líbí se mi to,“ byl nadšený Ervín Krajčovič. „Taktika se bude stanovovat průběžně. Nemusí se vyplatit se dostat během dne co nejdále.“