Vítězství by litomyšlským florbalistům dalo jistotu, že si v play up zahrají o postup do národní ligy. Jenže soupeř z Vysočiny měl před sebou vidinu, že zůstane ve hře o top trojku, takže se dal čekat vyrovnaný boj na ostří nože. Což také nastalo, ale hrálo se korektně a z obou stran fair play. Domácím zápas nesedl podle představ, jakoby jim tíha okamžiku a nervozita svázaly ruce. Neustále pouze dotahovali, v polovině hrací doby prohrávali 3:5, z následného tlaku sice vytěžili v čase 50:41 vyrovnání, jenže závěr patřil hostům z Jihlavy a jejich nebezpečným rychlým výpadům, z nichž vytěžili dva rozhodující góly. „Soupeř byl bohužel tentokrát nad naše síly. Ve světlých chvilkách jsme nedokázali proměňovat gólové šance,“ uvedl asistent trenéra Martin Klejch. Jeho tým klesl po tomto nezdaru na třetí místo (44 bodů) za Mohelnici (46), Jihlava je čtvrtá (43). O zápletku do závěrečného dějství je tedy postaráno, tím spíše, že Jihlava s Mohelnicí odehrají vzájemný duel. V každém případě platí, že Litomyšlští se nemusí na nic a na nikoho ohlížet a pokud zvítězí v závěrečném duelu dlouhodobé části na hřišti sestupující Skutče, neskončí hůře než třetí a budou se moci těšit na sérii prvního kola play up. Jasno bude v sobotu.