Zápas v Las Vegas se přesto dnes uskuteční. Novým protivníkem Hrobníka, jak se Dvořákovi přezdívá, bude Kolumbijec Juancamilo Ronderos.

„Moc nadšený z toho nejsem, ale už jsem zkušený fighter, musím si s tím poradit,“ prohlásil Dvořák, který navíc dějiště utkání v Las Vegas dobře zná, loni v září tady ve svém druhém zápase elitní třídy porazil domácího Jordana Espinosu. Přenos z galavečera MMA v Apex centru se soubojem Dvořák vs. Ronderos by se měl vysílat od 22.00 SEČ na stanicích Premier sport a O2 TV sport.

O případném zrušení zápasu Dvořák a jeho tým příliš neuvažovali. „Samozřejmě nám to problesklo hlavou. Přece jen se tady několik měsíců připravujete na určitého soupeře a přes noc proti vám stojí někdo jiný. Tam někde vzadu vám to říká co kdyby… Ale David už je v takové výkonnosti, že není třeba si soupeře vybírat a je potřeba jít válčit a vyhrávat," prohlásil Jakub Kašpar, jeden z Dvořákových trenérů. Dalšími jsou Jan Maršálek a Patrik Kincl, stále aktivní zápasník MMA.

Co se stalo s Brazilcem?

Brazilec Raulian Paiva zkolaboval při shazování kilogramů, aby splnil váhový limit. V muší váze se musí vejít do 57 kilogramů. „Vyšel jsem ze sauny a najednou mě přepadla silná bolest hlavy. K tomu jsem ještě ucítil bolest na prsou. A pak už si nic nepamatuju. Probral jsem se až v nemocnici. Hlava chtěla, ale tělo to nezvládlo,“ hlesl smutný Paiva pro server MMA Fighting. V jeho případě to nebylo prvně, co se mu něco takového přihodilo.

„Trochu to byl šok, když jsme se dozvěděli, že Paiva odpadnul, zkolaboval a skončil v nemocnici. A také že nám řeší nového soupeře. Ve hře bylo více jmen. My jsme kývli hned na toho prvního," popisoval shluk událostí Kašpar.

Kolumbijec Ronderos, ač postavený do zápasu na poslední chvíli, by neměl být pro Hrobníka překážkou. Jeho šance by měl pohřbít. „Pro nás hraje dost výhod. Oba se znají, prali se spolu. Pro soupeře bylo těžší, že musel narychlo shodit 4 až 5 kilo. A stejně váhu neudělal, kilo mu chybělo. S týmem jsme kvůli tomu seděli, ale pak jsme zápas potvrdili. Jak jsem řekl, jsme tady od toho, abychom vyhrávali a ne si vybírali soupeře," zdůraznil Kašpar.

Dvořák a spol. se rozhodli bojovat i z toho důvodu, že hradecký zápasník je skvěle připraven. Za oceán všichni odletěli již 4. května, právě z důvodu, aby nic nepodcenili. Přípravu situovali do Los Angeles, až v úterý se přesunuli do Vegas. „Přesun trval necelých pět hodin. Cesta byla v pohodě. Nejdřív nám udělali testy na covid, pak nás zavřeli na hotelu. Opatření jsou tady ještě přísnější než loni. Prakticky nikam nemůžeme. To mě překvapuje,“ divil se Jakub Kašpar.

Hradecká výprava si je vědoma, že způsob hubnutí je pro bojovníky MMA důležitý. Může značně ovlivnit výkon. Dvořák musel během pobytu v Americe shodit zhruba osm kilo, aby se na vážení dostal do požadovaného limitu. Na rozdíl od Brazilce Paivy s tím ale žádný problém neměl. Na poslední dny si nechal dvě kila, která ztratil odvodněním, na to si pořídil i speciální infrasaunu. „Je to lepší. Cítím se po tom lépe. Když vyjdu z normální sauny, tak se mi točí hlava,“ povídal hradecký zápasník. Za ty roky už má svůj rituál.

Nyní to musí potvrdit i v zápase s narychlo vyměněným soupeřem. „David je v top formě. Jen ji musí prodat," vyhlásil Kašpar.

