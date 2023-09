Kolik scházelo k obhajobě titulu? Snad půl metru. Laňková je českou vicemistryní

Finálový podnik letošního šestidílného seriálu mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu juniorů a žen se konal na trati v Klukách u Písku. Z pohledu litomyšlského Orion Racing Teamu to byl závod velmi úspěšný, do bohaté týmové sbírky přinesl další tři cenné kovy. A Barbora Laňková se přitom rvala o titul. Doslova do posledních metrů poslední bodované jízdy sezony.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

MMČR v motokrosu juniorů a žen Kluky. | Foto: Orion Racing Team