Ano, skóre je jasné, ale vůbec neodpovídá obrazu hry. Byl to typický zápas, v němž zásadní roli sehrál vedoucí gól. Dát ho soupeř, mohlo to také úplně klidně skončit obráceně.

Bohužel… Takové zápasy by se samozřejmě líbily a byl by to reálný obrázek úrovně naší sálovky a jednotlivých mužstev. Jenže, jak všichni víme, hlavně v základní části není výjimkou, že týmy přijedou na turnaj v pěti lidech. A to je dlouhodobý problém.

Až si člověk říká, jaká je škoda, že se v takových sestavách nescházíte během celé sezony. To by potom byla soutěž jako hrom…

Je to tak. My jsme v dané situaci nastoupili s tím nejlepším, co jsme mohli postavit, rovněž Zlín byl s výjimkou Petra Jiráčka ve velmi kvalitní sestavě a na hře to bylo znát.

Hlavně první poločas se nesl ve znamení hesla „opatrnost především“…

Je pravdou, že jsme herně asi byli aktivnější, ale do zatažené obrany hostů, kteří hráli hodně dole, jsme se nemohli pořádně dostat a těch pár střeleckých pokusů buď pochytal gólman, nebo jsme se netrefili mezi tyče. Na druhou stranu jsme se nevyvarovali některých chyb a ztrát míče, soupeř proto neustále hrozil z nebezpečných rychlých brejků.

Poločas 0:0, na co jste kladl důraz o přestávce v kabině?

Především na trpělivost. Nabádal jsem na kluky, aby nezmatkovali, nejančili, nechodili do nepřipravených věcí, protože to by se neobešlo bez trestu. Nástup do druhého poločasu nám nevyšel úplně podle představ, naštěstí se nám ale povedla pohledná spolupráce Bednář – Mužík a první gól jsme dali my. Klíčový první gól, to je nutno dodat.

Ano, potom jako by z vás napětí spadlo…

Netrvalo dlouho a poměrně brzy po vedoucí brance jsme v rychlém sledu přidali další dva zásahy, odskočili na 3:0 a všichni jsme cítili, že postup na Final Four je blízko. Soupeřovu snahu jsme dokázali eliminovat, sami znovu skórovali a bylo rozhodnuto.

Vím, že trenéři neradi vyzdvihují jednotlivce, ale výrazné individuální výkony vám k této výhře také pomohly, že?

V první řadě musím jmenovat Ondru Slaného v brance, protože nás podržel velmi důležitými zákroky, ještě za stavu 3:0 zneškodnil soupeři několik příležitostí, kdy se mohl vrátit do zápasu. Potom Honzu Bednáře, který je pro nás velkým přínosem, je to vítězný typ hráče, jehož silnou stránkou, jsou entusiasmus, zápal do hry, bojovnost, tenhle přístup přenáší i na spoluhráče. A samozřejmě nám pomohl také návrat Jirky Mužíka do sestavy.

Na to, že se bojovalo vlastně „kdo s koho“, se hrálo poměrně slušně, korektně, bez nesportovních projevů.

Tohle chci ocenit. I když se hrálo prakticky o všechno, byl to férový boj. Myslím, že k jeho dobré úrovni přispěli jak hráči obou mužstev, tak rozhodčí, které také musím pochválit.

O víkendu zamíříte do Prahy na finálový turnaj. S jakými plány a ambicemi?

Na Final Four jsme chtěli, takže cíl sezony jsme splnili. Pochopitelně bude podstatné, jakou sestavu dáme dohromady. Zatím to vypadá, že by to nemuselo být tak špatné. Pokud bychom nastoupili v podobném složení jako nyní proti Zlínu, nebál bych se říci, že si to v semifinále rozdáme s Chemcomexem na férovku. Byť respektujeme jeho kvality, vždyť minimálně dekádu kraluje českému sálovému fotbalu. On by ale ani Rudolfov rozhodně nebyl snazší. V každém případě se do Radotína nepojedeme zúčastnit a zabojujeme o medailový výsledek.