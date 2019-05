Semifinálová série Kooperativa NBL se stěhuje na sever Čech. Po dvou svitavských střetnutích je její stav nerozhodný 1:1, takže dnes a zítra v děčínské aréně si buď některý z rivalů vybojuje „mečbol“ před úterním návratem do Svitav, nebo bude drama pokračovat stále za smírného poměru zápasů.

Ilustrační foto. | Foto: Dekstone Tuři, František Renza

Co ukázaly dva dosud odehrané duely? Hlavně skutečnost, že proti Dekstone Turům se postavil výborně připravený a odhodlaný soupeř. Na palubovce se odehrává nesmlouvavá bitva, která byla v závěru druhého utkání možná až příliš „dusná“, ale co naplat, je to semifinále a do boje o titul chtějí oba týmy.



Tuři před cestou na sever Čech řešili především obranu, který byla příliš propustná. „Když dostaneme 51 bodů za poločas a 95 celkem, když má soupeř tolik otevřených střel, tak prostě nemůžeme pomýšlet na vítězství,“ je si vědom svitavský trenér Lubomír Růžička.