KOOPERATIVA NBL: Pardubičtí basketbalisté se po reprezentační přestávce s ideální formou nepotkali. V Ústí nad Labem ztráceli po celých čtyřicet minut a nakonec padli desetibodovým rozdílem.

BK JIP Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

Ubránit Autreyho. To byl ústřední úkol, s nímž šli svěřenci Dina Repeši do zápasu na severu Čech. Zčásti se to povedlo, domácí playmaker dal jediný koš (zato zapsal deset asistencí…). Jenže i tak se utkání vyvíjelo v pardubický neprospěch. Objevil se totiž jiný protihráč, jehož se nepodařilo zastavit, třicetibodový Spencer Svejcar (mimo jiné trefil pět ze šesti trojek). Navíc sama Beksa nepředvedla očekávaný výkon. Jednak jí utekl nástup do duelu a záhy nabrala manko, s nímž se následně marně prala prakticky po celý zbytek střetnutí. A potom propadla na doskoku, dvouciferný rozdíl je na této úrovni a proti tak silnému soupeři prostě příliš.