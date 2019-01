Svitavsko - Pozvánka na sportovní utkání hraná o posledním březnovém víkendu.

Sobota 27. března

Florbal – II. liga muži divize III (SH Na Střelnici Svitavy): FbK Svitavy – Rtyně (11.40), Letohrad – České Budějovice (13.20), FbK Svitavy – Orlicko (15), Letohrad – Rtyně (16.40), České Budějovice – Orlicko (18.20). Pardubická liga muži (SH Gymnázium Polička): Orlicko B – Lanškroun (9.00), FBC Polička – Letohrad B (10.30), Letohrad B – Orlicko B (12.30), Lanškroun – Polička (14.00).

Basketbal – 1. liga junioři U18: Svitavy – Krnov (9.30).

Hokejbal – MČR starší žáci: Svitavy – HBC Alfa Pardubice (10.00 + 12.00). MČR mladší žáci: Kometa Polička – HBC Alfa Pardubice (11.00 + 12.30).

Stolní tenis – RP muži: M. Třebová C – Morašice (9) a V. Seč B (12), Svitavy B – V. Seč B (9) a Morašice (12), V. Seč A – Svitavy C (9) a M. Třebová D (12), Němčice – MT (9) a Svitavy C (12), Korouhev – Polička B (9) a Polička C (12), Vendolí – Polička C (9) a Polička B (12).

Neděle 28. března

Šachy – II. liga D: Litomyšl – Pelhřimov. KP II východ: Svitavy – Jablonné, Mor. Třebová – Žamberk A, Polička B – Žamberk B. KP II západ: Polička C – Chrudim B (10.00).

Fotbalová utkání

Krajský přebor muži – 18. kolo – sobota: TJ Svitavy – FK Slovan Pardubice (rozhodčí: Lukes – Chládek, Habrda, hř. SY–Lány), FK Česká Třebová – SK Masokombinát Polička (Lukášek – Vaško, Kvaček). Neděle: SKP Slovan Moravská Třebová – 1. FC Žamberk (Chládek – Hořínek, Schejbal, hř. Mohelnice).

I. A třída muži – 14. kolo – sobota: ŽSK Třemošnice – TJ Jiskra Litomyšl (Šejna – Pešek, Havel). Neděle: Sokol Morašice – TJ Mezilesí Načešice (Pražák – Zerzán, Svoboda), Sokol Dolní Újezd – Sokol Semanín (Kvaček – Vaško, Lukášek).

I. B třída – 14. kolo – sobota: Slavoj Cerekvice – Jiskra Králíky–Červená Voda (Schejbal – Hořínek, Andrle). Neděle: SK Sloupnice – Sokol Pomezí (Knoll – O. Brychta, Gála), SK Masokombinát Polička B – Sokol Březová nad Svit. (Kaplan – Felkl, Kamenický, hř. Pomezí), TJ Svitavy B – Sokol Verměřovice (Vašek – Z. Dvořák, Kudyn, hř. SY–Lány), SK Vysoké Mýto B – TJ FC Rychnov na Moravě (Pešek – Fryš, Chvojka).

Okresní přebor – 30. kolo – sobota: Sokol Janov – Tatran Mladějov (Pokorný – Čada, Kruliš), SKP Slovan Mor. Třebová B – Sokol Třebařov (J. Heger – Žouželka), Sokol Sebranice – Sokol Opatov (P. Dvořák – Urban, Ropek), Sokol Dolní Újezd B – Sokol Kamenná Horka (Šenkýř – J. Brychta, Křišťál), TJ Radiměř – Sokol Kunčina (Kvapil – Z. Dvořák, Elčkner). Neděle: Sokol Bystré – Sokol Dlouhá Loučka (Brandejs – Havránek, Báča), SK Jevíčko – Sokol Čistá (J. Heger – Grulich, Ondráček), TJ Horní Újezd – TJ Jaroměřice (Ropek – Pokorný, Urban).

III. třída – 30. kolo – sobota: Sokol Chornice – Jiskra Litomyšl B (Grulich), Sokol Jedlová – SKP Slovan Mor. Třebová C (Vodička – Báča), SK FC Koclířov – TJ Křenov (Ondráček). Neděle: Sokol Janov B – TJ Hradec n. S. (J. Brychta), Sokol Trstěnice – Sokol Boršov (Nepraš), Metra Linhartice – SK Rohozná (Kabát), TJ Staré Město – Sokol Městečko Trnávka (Křišťál – Mazanec, hř. Rychnov na Moravě).