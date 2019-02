Svitavy - Pozvánka na sportovní akce konané 6. - 8. února.

PÁTEK 6. ÚNORA

HOKEJ

Krajská liga dorostenci: Polička – Chotěboř, Litomyšl – Pelhřimov (19.30), Moravská Třebová – Skuteč (20.00).

SOBOTA 7. ÚNORA

BASKETBAL

Kooperativa NBL: Svitavy – Ústí nad Labem (SH Na Střelnici, 19.30). Oblastní přebor kadetky: Litomyšl – Stěžery (hala TJ Jiskra, 9.00 + 11.00).

FLORBAL

1. liga muži: Svitavy – Česká Lípa (SH Na Střelnici, 16.00). Divize muži: Lubná – Přelouč (SH Gymnázium Polička, 17.00), Litomyšl – Dačice (městská hala, 19.00). Regionální liga muži (SH Gymnázium Polička): Polička – Hradec Králové B (9.00), Vysoké Mýto – Všestary (10.30), Hradec Králové B – Pardubice B (12.00), Polička – Vysoké Mýto (13.30), Pardubice B – Všestary (15.00).

VOLEJBAL

Krajský přebor I. třídy muži: Litomyšl – Kerhartice (městská hala, 10.00). Krajský přebor I. třídy ženy: Svitavy – Letovice (SH Na Střelnici, 10.00).

HOKEJ

Krajská liga junioři: Litomyšl – Moravská Třebová (17.00). Krajská liga žáci: Polička – Havlíčkův Brod (9.00 + 11.00).

STOLNÍ TENIS

Regionální přebor muži: Polička B – Borová D (9.00) a Korouhev (12.00), Litomyšl C – Korouhev (9.00) a Borová D (12.00), Moravská Třebová C – Svitavy A (9.00) a Svitavy B (12.00).

FOTBAL

Přípravná utkání: Svitavy – Šumperk (10.00), Svitavy U19 – Kunčina (12.00, oba hř. UMT Svitavy-Lány), Litomyšl U19 – Lanškroun U19 (10.00), Čistá – Semanín (12.00), Litomyšl – Proseč (14.00), Litomyšl B – Svratouch (16.00, vše hř. UMT Litomyšl).

HALOVÝ FOTBAL

Turnaj přípravek (U9) ve sportovní hale v Městečku Trnávce pořádá SKP Slovan Moravská Třebová (8.00).

NEDĚLE 8. ÚNORA

FLORBAL

Divize muži: Lubná – Dačice (SH Gymnázium Polička, 10.00), Litomyšl – Přelouč (městská hala, 17.00).

ŠACHY

2. liga: Polička A – Velké Losiny, Polička B – Ústí nad Orlicí (10.00).

FUTSAL

Krajský přebor (městská hala Litomyšl): Litomyšl – FK Peliny Choceň B (9.00), Sádek – Žamberk (9.50), Sádek – FK Peliny Choceň B (10.50), Litomyšl – Žamberk (11.40), Litomyšl – Sádek (12.40).

STOLNÍ TENIS

Regionální soutěž muži: Borová E – Svitavy C (9.00) a Moravská Třebová D (12.00), Němčice – Moravská Třebová D (9.00) a Svitavy C (12.00), Polička C – Linhartice A (9.00) a Linhartice B (12.00), Korouhev B – Linhartice B (9.00) a Linhartice A (12.00).

HOKEJ

Krajská liga žáci: Polička – Jihlava (9.00 + 11.00).

BASKETBAL

Oblastní přebor juniorky: Litomyšl – Havlíčkův Brod (hala TJ Jiskra, 10.00 + 12.00).

HALOVÝ FOTBAL

Turnaj přípravek (U11) ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách (9.00).