Jízda stále pokračuje: potřetí nejtěsněji, potřetí vítězně

Borová – Skvělý start do extraligové soutěže zažívají stolní tenisté družstva SKST Borová-Liberec. Tento tým naznačuje, že by se mohl stát štikou sezony, protože ve třech doposud odehraných kolech poznal jenom a pouze vítězství. To třetí se zrodilo v herně KT Praha.

David Marek. | Foto: Deník/Radek Halva

Byl to do třetice vyrovnaný souboj, který znovu došel do rozhodující čtyřhry, což je silná stránka borovsko-libereckého mančaftu.



Za tým KT Praha nastupují legendy tuzemského stolního tenisu Jindřich Panský a Milan Orlowski (v tomto duel hrál pouze první jmenovaný) a navíc ho posílil další ostřílený a úspěšný hráč Tomáš Pavelka. Proti nim postavil soupeř výborně hrajícího Radka Košťála, který vyhrál oba svoje singly. Rozhodnutí měl na své pálce David Marek, ale proti Panskému tahal za kratší konec a domácí matador ho vycvičil zejména v koncovce čtvrtého setu, kdy otočil vývoj z 5:9 na 11:9.



Do deblu ovšem Marek se Seibertem vstoupili plně koncentrovaní a domácí dvojici Pavelka, Panský jednoznačně přehráli.



Celek Borová-Liberec tudíž vyhrál poměrem 4:3 také třetí extraligové utkání a nadále se vyhřívá na čele tabulky, která je však i nadále značně neúplná a například klub z Havířova ještě neodehrál ani jediný zápas.



3. KOLO: KT Praha – SKST Borová-Liberec 3:4 (Havlík – Seibert 0:3, Pavelka – Marek 3:0, Panský – Košťál 1:3, Pavelka – Seibert 3:0, Havlík – Košťák 1:3, Panský – Marek 3:1, Panský, Pavelka – Seibert, Marek 0:3).

Autor: Radek Halva