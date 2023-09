Od čtvrtka do neděle se na kolbišti Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá nedaleko Litomyšle koná tradiční svátek všech příznivců jezdeckého sportu a parkurového skákání. Letošní Velká cena Litomyšle nabízí divákům celkem devatenáct soutěží různého stupně obtížnosti. Vrcholem čtyřdenního programu bude v neděli odpoledne extraligová soutěž zařazená jako desáté kvalifikační kolo do celoročního prestižního seriálu Český skokový pohár 2023.

Velká cena Litomyšle 2022. | Foto: Deník/Radek Halva

Její účastníci budou mít jednu z posledních možností, jak se kvalifikovat na závěrečné finále, které se uskuteční na přelomu září a října v Praze. Do pohárového parkuru (neděle, 14.30), jenž bude postaven stavitelem Romanem Drahotou na stupni T (145 cm), je přihlášeno 28 dvojic. Druhý jezdec průběžné klasifikace Jan Štětina, který dobře zná, jak chutná vítězství v Suché, dokonce přiveze tři koně (lídr seriálu Jaroslav Jindra do Litomyšle není přihlášen).

Z dalších zajímavých jmen nahlášených do Velké ceny rozhodně stojí za zmínku loňská vítězka Českého poháru Lucie Strnadlová či účastník olympijských her Miloslav Příhoda. Ve své obvyklé dvojroli organizátora a závodníka se představí domácí Jiří Skřivan (Stáj Manon Litomyšl) a jeho ambice budou nesporně vysoké, vždyť v aktuálním žebříčku ČSP po předchozí Velké ceně Ptýrova je třetí za dvojicí Jindra a Štětina.

Kromě nedělního pohárového vyvrcholení se na kolbišti v Suché během čtyř dnů odehrají rovněž soutěže zařazené do dalších doprovodných seriálů určených jednak pro mladá jezdce do 25 let, dále Czech Junior Cupu a a Amateur Tour.

Pořadatelé pevně věří, a všechny předpovědi tomu nasvědčují, že jim na rozdíl od loňska bude přát počasí. Dobře si pamatují, jak je před rokerm postihl vydatný déšť a Velká cena se odjela na rozmáčeném povrchu pouze na jedno kolo a na hranici regulérnosti. Nyní to bude snad daleko lepší…