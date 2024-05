Na silnicích malohanáckého regionu se uskutečnil 48. ročník Závodu míru nejmladších, mezinárodního cyklistického etapového závodu kategorie kadetů. Jeden z nejprestižnějších evropských podniků této kategorie, jehož se zúčastnila řada hvězd světového pelotonu, má ve své letošní edici v sobě Kristiana Haugetuna poprvé v historii norského šampióna. Nejlepším z českých účastníků byl celkově druhá Marek Stiblík.

Ve žlutém vítěz 48. ročníku Závodu míru nejmladších Kristian Haugetun. | Foto: TJ Cykloklub Jevíčko

Organizátoři z TJ Cykloklub Jevíčko a TJ Favorit Brno připravili pro početné startovní pole tradiční pětidílné náročné menu. Po zahajovacím prologu v ulicích Jevíčka je druhá etapa vedoucí z Moravské Třebové do Biskupic zavedla mimo jiné na vrchařské prémie na Hartinkově a Šubířově. Druhý den nabídl nejprve „triangl“ mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem, aby se odpoledne peloton vydal na královskou zkoušku z Úsobrna do Jevíčka vedoucí východním směrem přes kopce kolem Konice a okolí. Všechno potom završila časovka jednotlivců na dobře známé trati z Jevíčko do Březiny a zpět.

Celková ujetá vzdálenost byla lehce přes 200 kilometrů, mladí cyklisté strávili v sedle více než pět hodin. Klasifikováno jich v cíli bylo 154 z Česka, Slovenska, Belgie, Norska, Dánska, Chorvatska, Rakouska, Nizozemska, Polska, Moldavska, Švédska, Itálie, Německa, Slovinska a Maďarska.

Jako klíčová pro vývoj závodu se ukázala být hned páteční etapa s pořadovým číslem 2, ve který se norský závodník Kristian Haugetun odhodlal ke smělému individuálnímu úniku. Zástupce silné mezinárodní formace Isorex Cycling Team se jako první vyškrábal na legendární vrchařskou prémii I. kategorie do Hartinkova, pokračoval v nastoleném tempu rovněž přes další těžké stoupání Šubířov a cílovou metou v Biskupicích proletěl o minutu a čtvrt dříve nez nejbližší rival. Tím si získal rozhodující náskok v celkové klasifikace, který si ve zbývajících hromadných etapách bezpečně pohlídal a nakonec ještě podstatně navýšil, protože se na závěr 48. ročníku předvedl také jako výtečný časovkář, když v boji proti chronometru zajel druhý nejlepší čas.

O tom, že letošní jevíčské májové prvenství je skutečně ve správných rukách, svědčí skutečnost, že Haugetun kromě prvenství v absolutní klasifikaci zvítězil i v bodovací soutěži a těsně druhý byl mezi vrchaři. Dá se tedy předpokládat, že o tomhle jménu, stejně jako o mnoha jeho předchůdcích na trůnu vítězů Závodu míru nejmladších, cyklističtí fanoušci v budoucnu ještě uslyší.

48. Závod míru nejmladších

Celkové pořadí: 1. Kristian Haugetun (Nor., Isorex Cycling Team) 5:02:07 hod., 2. Marek Stiblík (BB COM Cycling Team) +1:54 min., 3. Yasu Verwoort (Bel., Isorex Cycling Team) +2:04, 4. Jinze Joris (Bel., Acrog-Torman-Balen BC) + 2:17, 5. Jakub Zaňka (BB COM Cycling Team) + 2:22, 6. Julius Lövstrup Birkedal (Dán., Isorex Cycling Team) +2:29.

Bodovací soutěž (zelený trikot): Kristina Haugetun. Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): Onno Bieberle (Něm., RSC Cottbus). Ročník 2009 (bílý trikot): Sander Willems (Bel., Acrog-Torman-Balen BC). Nejlepší Čech (modrý trikot): Marek Stiblík. Nejlepší cizinec (rúžový trikot): Kristian Haugetun. Soutěž týmů: Isorex Cycling Team.

Vítězové etap – I. etapa (1,5 km): Jakub Tesařík (Mapei Merida Kaňkovský), II. etapa (81,9 km): Kristian Haugetun, III. etapa (22,5 km): Sindre Orholm-Lonseth (Nor., Isorex Cycling Team), IV. etapa (81 km): Mikolaj Legiec (Pol.), V. etapa (15 km, časovka jednotlivců): Yasu Verwoort.