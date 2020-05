Koronavirová pandemie znemožnila Turům v aktuální sezoně zaútočit na první ligovou medaili (pokud se jí nedočkají od „zeleného stolu“, o tom doposud basketbalové federace nerozhodla). Co však nevyšlo letos, o to se budou pokoušet v ročníku následujícím, pokud tedy okolnosti dovolí a bude se hrát.

Už před časem vedení svitavského klubu oznámilo, že získalo hned dvě zajímavé posily z BK Opava. Svitavský dres nové obléknou čerstvý reprezentant Václav Bujnoch a jeho parťák Rostislav Dragoun. „Jejich příchody naplňujeme naši filozofii přivádět hráče, kteří jsou ochotni dělat vše pro maximalizaci svého basketbalového a fyzického potenciálu. Protože pouze s takovou mentalitou budeme schopni naplňovat naše klubové cíle. Oba nasbírali v opavském dresu velké zkušenosti a vědí, jak vypadá boj o nejvyšší příčky v lize,“ vyjádřil se na adresu nových akvizic trenér Turů Lukáš Pivoda.

PODRUHÉ LOUČENÍ

Ani svitavský kádr ovšem není nafukovací a pokud do něho noví hráči přicházejí, tak jej někteří stávající musí opustit. Týká se to Jiřího Jelínka, který v průběhu svých dvou angažmá ve Svitavách (2014-2016, 2016-2020) zanechal nesmazatelnou stopu u fanoušků, mezi nimiž patřil k největším oblíbencům. Celkem za Tury nastoupil ve 214 utkáních, odehrál 4198 minut a nastřílel 1735 bodů, přičemž by u všech klubových úspěchů: dvou čtvrtých míst v lize, dvou pohárových bronzů i účasti ve FIBA Europe Cupu.

„Svitavskému basketbalu chci poděkovat za dvě příležitosti oblékat dres Turů, jak spoluhráčům, tak trenérům, vedení klubu a samozřejmě i výborným fanouškům,“ uvedl Jelínek. „Jirka pro svitavský basket udělal mnoho a dívat se na jeho střelbu, to všechny baví všechny. Má tady hodně příznivců a až se budou věšet dresy pod strop, nebude určitě opomenut. Avšak nikdo nemládne a my v příští sezoně plánujeme běhat hodně rychle,“ dodal na vysvětlenou k jeho odchodu klubový generální manažer Jindřich Horák.

V každém případě na umění populárního „Jelena“ vstát z lavičky, během dvou útoků „vysmažit“ dvě trojky a otočit kormidlem utkání, případně vytáhnout tým z trablů, na to se bude dlouho vzpomínat… Novým, přesněji řečeno staronovým působištěm Jiřího Jelínka v Kooperativa NBL bude Kolín, kde před lety zažil ligovou bronzovou sezonu, a jemuž se upsal na tři následující ročníky.

MINUTY DOSTANE JINDE

Ve Svitavách končí po třech odehraných sezonách také mladý rozehrávač Eduard Kotásek. Klubové vedení mu nenabídlo prodloužení kontraktu a stal se volným hráčem. Zejména v uplynulé nedokončené sezoně se přes dvojici Marko – Crandall dostával těžko k podstatnějším minutám na palubovce, která jako mladý hráč potřebuje.

„Eda odvedl v klubu velmi dobrou práci. Bylo na něho spolehnutí na obou polovinách hřiště, díky všestrannosti a houževnatosti se stal platným ligovým hráčem. Jsme rádi, že jsme mu mohli pootevřít dveře do nejvyšší basketbalové soutěže. Nyní je jen na něm, zda dokáže získané zkušenosti prodat v další hráčské kariéře, která potřebuje k růstu stabilní minutáž kolem dvaceti minut a převzetí větší odpovědnosti za výsledek. Věřím, že se mu podaří najít klub, v němž posune výkonnost o kousek výš a nikde není psáno, že se naše cesty v budoucnu znovu nemohou setkat,“ uvedl manažer Pavel Špaček.

„Chtěl bych poděkovat svitavským Turům, kteří mě přivedli z nymburské mládeže a dali mi příležitost se poprvé ukázat v profesionálním basketbale. Strávil jsem zde tři sezony, během nichž jsem poznal nové spoluhráče, trenéry a zjistil, jak funguje basket na vyšší úrovni. Nesmím zapomenout ani na skvělé fanoušky,“ rozloučil se basketbalista, který za Tury odehrál v 76 utkáních 917 minut, nastřílel 288 bodů a přispěl ke dvěma bronzovým umístěním v českém poháru.