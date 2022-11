Derby nemá favorita, říká klasické sportovní klišé, nicméně v případě východočeské bitvy hokejbalistů Pardubic a Hradce Králové to tak docela neplatilo. Pardubický celek favoritem byl a vzhledem k dosavadním výkonům obou rivalů v extralize a aktuálnímu umístění docela jasným. Poměrně jasně úlohu pod umělým osvětlením ve svém polabinském stánku potvrdil. Výsledkově rozhodně, herně takový rozdíl na hřišti patrný nebyl, ale zatímco za domácí zazářil hattrickem Nicolas Langr, tak Hradec střelce nenašel a gólmana Pavla Foršta nepřekonal. „Jsme rádi, že jsme v derby vyhráli a potvrdili pardubickou nadvládu. Vyhráli hokejisté i fotbalisté a chtěli jsme na ně navázat. Výsledek vypadá jednoznačně, ale hlavně ve druhé části to byl boj. Ve třetí části jsme zápas jen nedohráli, ale zvedli se a dominovali. Celý tým bojoval a šel si pro vítězství,“ uvedl spokojený kouč vítězů Jiří Mašík

Rovněž ve druhém regionálním derby byl jedním z hrdinu brankář, konkrétně letohradský Michal Novák, který kryl všech šestadvacet střeleckých pokusů svítkovských hokejbalistů a položil základy k výhře vedoucího celku tabulky, jeho v pořadí deváté v sezoně. Ten šel do vedení v závěrečné minutě první třetiny zásluhou Halbrštáta, pojistku přidal po velmi napínavém průběhu celého střetnutí Lajčiak, který poslal čtyři vteřiny před vypršením hrací doby míček do opuštěné svatyně při svítkovském risku v power play. „V utkání se Svítkovem jsme měli dobrý vstup, byli hodně v pohybu, vytvářeli si šance, ale bohužel jsme je až na jednu výjimku nedokázali proměňovat. Ve druhé části jsme se opět tlačili do zakončení, i Svítkov se ale dostával do příležitostí, oba gólmani předváděli výborné zákroky. Nám se nepovedlo zvýšit náskok, anii když před námi byla několikrát prázdná branka. Do konce to byl boj a nakonec jsme dali druhý gól při power play,“ hodnotil letohradský trenér Tomáš Friml.