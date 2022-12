Poul rozhodl sálovkářské derby pro VPS. Na Zlín vyzráli jenom Šakalové

„V zápase jsme jen potvrdili, proč jsme lídrem divize v počtu trestných minut. Vždy děláme na hřišti pravý opak toho, co si řekneme v kabině. Z našeho předvedeného výkonu panuje velké zklamání, poděkování patří pouze divákům za skvělou atmosféru,“ těžko nacházel slova vedoucí svitavského týmu Vít Sauer. To na litomyšlské straně vládla spokojenost, sen o postupu do play up o národní ligu (zahrají si v něm s určitostí první tři celky konečného pořadí) nadále žije. „Je to důležitá výhra. V první a třetině jsme předvedli hezký výkon. V poslední části jsme bohužel polevili a soupeře dostávali zbytečně do zápasu. Musíme se ještě více soustředit na zakončení, se kterým máme problém. Jsem rád, že se prosadili hráči, kteří se v koncovce trošku trápili,“ komentoval úspěšné vystoupení trenér Tomáš Doubek.

Kohouti vyměnili trenéra, ale ne výsledky. Nové Město je srazilo v první třetině

Dva orličtí reprezentanti se utkali v Letohradu, respektive v Rokytnici v Orlických horách, kde domácí družstvo nastupuje ke svým utkáním. Proti Orlicku-Třebovsku šlo o naléhavě potřebné body vzhledem k situaci ve spodní polovině pořadí, oba rivalové je potřebují jako sůl. Získali je Letohradští, a to až překvapivě suverénně, vítězství dokonce ozdobili dvouciferným přídělem na konto soupeře a přeskočili ho v průběžném pořadí. „Čekali jsme těžké utkání se soupeřem bojujícím ve stejných patrech tabulky. Konečně nás navštívila produktivita, takže i přes některé herní nedostatky se nám dařilo vývoj držet ve svých rukou. Podržel nás i výborně chytající Dan Jiruška v brance,“ chválil trenér vítězů Petr Adamec.

Vítězství číslo dvanáct bez sebemenších komplikací. A teď hurá na Brno!

Zbývající zástupce regionu v divizní soutěži měl o uplynulém víkendu neplánované volno, neboť jeho střetnutí proti Znojmu bylo odloženo (mimochodem pro klub z jižní Moravy jde o třetí odložený duel za třináct kol).

DIVIZE D:

13. KOLO: FBK TJ Svitavy – Florbal Litomyšl 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). Branky: 22. Mach – 4. M. Boštík, 18. Nykl, 23. Novotný, 27. a 57. M. Háp. FBC Letohrad Orel Orlice – FbK Orlicko-Třebovsko 11:4 (3:0, 5:2, 3:2). Branky: 25., 31., 33., 36. a 57. Kubelka, 9. a 51. Marek, 2. Kroutil, 19. Derka, 34. Kuklík, 57. Skalický – 25. a 31. Šmíd, 46. Čížek, 60. Langr. FTC Vysoké Mýto – TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 odloženo.

Další výsledky: Hornets Brno – Mohelnice 4:3, Jihlava – Světlá 12:6, Skuteč – Blansko 6:16.

Pořadí:

1. Blansko (13 zápasů/38), 2. Znojmo (10/27), 3. Litomyšl (13/27), 4. Mohelnice (12/24), 5. Brno (13/23), 6. Jihlava (13/19), 7. Vysoké Mýto (12/17), 8. Letohrad (13/15), 9. Orlicko-Třebovsko (12/14), 10. Svitavy (13/12), 11. Skuteč (13/6), 12. Světlá nad Sázavou (13/3).