Jednadvacet a dost. Tuři padli na jihu Čech a přišli o svoji neporazitelnost

Od prvního do jednadvacátého kola první ligy poznávali svitavští basketbalisté pouze vítězství. Až v dějství s pořadovým číslem 22 jejich mašina narazila do zdi. Konkrétně se tak stalo v Jindřichově Hradci. Nedá se přitom říci, že by tam svěřenci Petera Bálinta podali špatný výkon, ale 97 obdržených bodů bylo tentokrát příliš, než aby se to dalo přestřílet.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa