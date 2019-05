KOOPERATIVA NBL: Podruhé rozehráli děčínští basketbalisté utkání na svitavské palubovce ze svého pohledu velice nadějně. V úterý to však pro ně dopadlo lépe než v pondělí. Náskok udrželi a na sever Čech se semifinále nejvyšší soutěže stěhuje za rovnovážného stavu.

Ilustrační foto. | Foto: Dekstone Tuři, František Renza

Jedna ku jedné. Vzhledem k tomu, co se po oba dny ve svitavské hale odehrávalo, se tento poměr jeví jako prozatím spravedlivý. Série je zcela otevřená a její další pokračování v pátek a v sobotu v Děčíně neslibuje nic jiného než další bitvy o každý centimetr hřiště.



Úvod zápasu si pro sebe pronajal Aiken třemi smečemi během pěti minut, jenže hosté odpověděli trojkami Pomikálka a Autreyho a stejně jako den předtím se v první čtvrtce ujali vedení. Když Slezák rovněž trojkou vyrovnával na 19:19, nikoho z tisícihlavého davu v hledišti by nenapadlo, že to je naposledy v zápase, co jsou Tuři alespoň na vyrovnaném skóre.



Ano, od té chvíli byli neustále pozadu. Až do vypršení čtyřicáté minuty.



Ve druhé periodě dobře střílející Válečníci odskočil na 32:41. Domácí se za chvíli přirazili zpět (41:43), jenže v tomto momentu, a nebylo to v utkání naposledy, nevyužili příležitost jít přes soupeře, naopak během chvíle zase ztráceli šest bodů, co byl i poločasový rezultát.



Nástup do druhého poločasu, to byla v pondělí silná svitavská zbraň. Ostatně nejen v pondělí, ale v řadě předešlých duelů v této sezoně. Jenže nyní? Než se Tuři porovnali na hrací ploše, vysázel jim děčínský Landa šest bodů (!) v kuse. A najednou to nebylo o šest, ale o dvanáct (45:57)…