Dopředu je jasné, že Pardubický kraj tam bude mít zástupce. A kdo jím konkrétně bude, to se rozhodne ve středu v podvečer.

ČESKÝ POHÁR – ČTVRTFINÁLE:

Středa 17:00: Dekstone Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice (hala Na Střelnici).

Buď, a nebo. Žádný prostor na opravu. Vítěz jde na Final Four, poražený končí.



Svitavští Tuři o víkendu v Kooperativa NBL názorně ukázali, že vědí, jak vyzrát na Beksu. Ale také vědí, že ze vzpomínek se vyhrát nedá. Je tady nový den a nový zápas začínající znovu od nuly a další přetěžký úkol.



„Velmi rádi bychom zopakovali náš výkon ze soboty, hlavně co se týká koncentrace, nasazení a efektivního provedení taktických pokynů v prvních třech čtvrtinách. Poctivě pracujeme na tom, aby byli naši hráči ve středu v co možná nejlepším rozpoložení, svěží, správně nemotivovaní a po každé stránce, jakou s úspěch vyžaduje, připravení vydat ze sebe maximum,“ uvedl asistent svitavského trenéra Martin Blaho.



Pardubičtí basketbalisté by neradi podruhé v řadě chyběli na Final Four. Ovšem k tomu musí podat diametrálně odlišný výkon než v lize.



„Klíčový byl náš špatný vstup. Nebyli jsme zkoncentrovaní a mentálně připraveni tak, abychom se udrželi v zápase. Prvních pětadvacet minut to od nás bylo jedno velké trápení. I když je nutné zohlednit také kvalitu soupeře,“ vrátil se k duelu s odstupem pardubický asistent Adam Konvalinka.



„Jedním ze zásadních bodů bude týmová obrana postavená na kvalitní komunikaci. Ta nám v sobotu chyběla. Dělali jsme strašně moc chyb v přebírání hráčů, kdy dva naši bránili jednoho útočníka a další zůstával sám. Pokud se nám tohle podaří eliminovat, bude to úplně jiné utkání,“ přemítá Konvalinka.