Dino Repeša, trenér Pardubic: Jsem trenérem deset let a každý rok jsem viděl v období Vánoc velké překvapení. Hráči jsou méně koncentrovaní, v hlavě už myslí na to, jak mají volno, kde budou s rodinou, co budou jíst… Mluvili jsme o tom šest dní, že to bude velmi těžký zápas, ale nestačilo to. V minulém roce to bylo stejné proti Hradci Králové. Začátek jsme měli dobrý, ale pak jsme začali rychle zakončovat a do konce prvního poločasu jsme ztratili jedenáct míčů. Ve druhém poločase to bylo vyrovnané utkání. Oba týmy hrály velmi agresivně, ale je neuvěřitelné, že jsme měli dvakrát víc faulů než soupeř. To je neuvěřitelné číslo, protože soupeř byl stejně agresivní jako my. Gratuluji USK k výhře a doufám, že v dalších utkáních budeme hrát lépe.

Michal Svoboda, hráč Pardubic: Do zápasu jsme vstoupili dobře, vybudovali jsme si jedenáctibodový náskok, ale pak jsme přestali hrát. USK začal být agresivnější než my, což jsme si před zápasem řekli, že se nesmí stát, ale stalo se. Soupeř se dostával víc a víc do zápasu. Těsně před poločasem jsme se dostali zpátky na bod, ale neměli jsme dobrý vstup do druhého poločasu a patnáct z dvaceti minut ve druhé půli jsme dotahovali, což nás stálo spoustu sil. Na konci nám možná chybělo i trošku štěstí.

Francesco Tabellini, trenér USK Praha: Nejdřív bych chtěl říct, že jsem hrozně rád za tuto výhru. V poslední době se nám úplně nedařilo, prohrávali jsme, takže vítězství je pro nás opravdu cenné a doufám, že nás nakopne do dalšího průběhu sezony. I do předcházejících zápasů, které jsme prohráli, jsme se snažili jít na sto procent, stejně jako do všech tréninků, a když do všeho dáváte sto procent, tak si na vás štěstí sedne. To se stalo právě teď, navíc se soupeřem, jakým jsou Pardubice, které jsou velmi kvalitním týmem. Zápas byl hodně o našem nasazení, o tom, že jsme nevypustili žádný souboj. S tím jsem velice spokojen a doufám, že se nám podaří na to navázat i v dalších utkáních.

Marek Vyroubal, hráč USK Praha: Za výhru jsme hrozně rádi. Poslední zápasy jsme se docela hledali, vždycky jsme měli nějaký výpadek, kdy si soupeř udělal náskok, který už pak udržel. V Pardubicích jsme je měli také, ale nebyly tak dlouhé. Dobře jsme bránili, dostat venku 68 bodů je dobrý výkon. Vždycky se bavíme o tom, že musíme dostat do 80 bodů, abychom mohli někde vyhrát. Zápas byl hodně o koncentraci, o úsilí, o tom bojovat s Rikićem, s Čolakem, se Švrdlíkem… Bylo to hodně fyzické utkání.

KOOPERATIVA NBL, 14. kolo:

BK KVIS Pardubice – USK Praha 68:71 (19:12, 35:36, 45:53). Body: Svoboda 14, Pekárek 11, Vyoral 11, Šafarčík 9, Rikič 6, Švrdlík 5, Štěrba 5, Čolak 4, Potoček 3 – Okauru 18, Pipes 17, Vyroubal 8, Vlk 7, Švec 6, Böhm 5, Fuxa 4, Petružela 4, Samoura 3. Rozhodčí: Kučírek, Pokorný, Hartig. Fauly: 28:14. Pět chyb: Čolak (Pardubice). Trestné hody: 13/6 – 33/21. Trojky: 10:6. Doskoky: 45:35. Diváci: 909.

Pořadí:

1. Basket Brno (12-3), 2. ERA Basketball Nymburk (10-4), 3. BK Armex Děčín (10-4), 4. BC Geosan Kolín (8-5), 5. BK KVIS Pardubice (8-6), 6. BK Opava (7-7), 7. Sluneta Ústí nad Labem (6-8), 8. NH Ostrava (6-8), 9. USK Praha (5-7), 10. SK Slavia Praha (4-10), 11. BK Redstone Olomoucko (3-10), 12. Královští sokoli Hradec Králové (3-10).

Liga se hraje také mezi svátky, Pardubice zamíří 29. prosince k utkání do Nymburka (17.00).