Premiéra nového trenéra svitavských basketbalistů Martina Šorfa vyšla na výbornou. Tuři v úvodním dějství prvoligové skupiny Východ přesvědčivě přehráli prostějovské mladíky. Ne všechno jim vyšlo úplně dokonale, ale postupem času se jejich herní kvality na palubovce zřetelně projevily a odrazilo se to také na ukazateli skóre.

Svitavští basketbalisté rozehráli novou prvoligovou sezonu. | Foto: Tuři Svitavy

„Jsme rádi za vítězný vstup do sezony. Soupeř, který hrál v hodně mladé sestavě, si nicméně zaslouží kredit, dal do zápasu mnoho energie, hodně ztěžoval hru našim rozehrávačům a bojoval po celých čtyřicet minut,“ hodnotil utkání trenér Martin Šorf. „Nás podrželi Pavel Slezák s Romanem Markem, kteří dokázali trefovat i těžké střely. První čtvrtina nebyl moc vydařená, dovolili jsme domácím příliš snadných košů a bylo jasné, že v obraně musíme výrazně přitlačit. Podařilo se nám natáhnout náskok na patnáct bodů, bohužel vstup do třetí čtvrtiny byl pravým opakem toho, co jsme si řekli v šatně, a museli jsme brát time out. Po něm jsme se zase začali zvedat, prosadili se i další hráči a skóre se zvyšovalo. Přesto to ne všem střelecky zachutnalo, netrefili jsme se z řady volných pozic, nedotahovali nadějná přečíslení, měli jsme dát více bodů. Nestalo se, ale třicetibodové vítězství je dobrým vstupem do sezony,“ dodal svitavský kormidelník, který do utkání pustil všech dvanáct basketbalistů.

Zdroj: Youtube

1. LIGA – SKUPINA VÝCHOD – 1. KOLO: BCM Orli Prostějov – Tuři Svitavy 56:87 (21:23, 35:50, 53:72). Body: Klepač 18, Nosek 11, Sabol 9, Slavík 7, Jenčík 5, Kalisz 4, Müller 2 – Slezák 27, Marko 17, Novák 15, Hlobil 10, Baťa 8, Jurka 3, Ropek 3, Petric 2, Jokl 2. Rozhodčí: Komprs, Mynarčík. Fauly: 20:16. Trestné hody: 14/19 – 20/16. Trojky: 11:13. Doskoky: 38:44. Diváci: 34.

Další výsledky: Nový Jičín – Zlín 91:82, Snakes Ostrava – Olomouc 54:95, Pardubice – Brno U23 92:78, Opava B – Hradec Králové 78:72.

Příští program: Fastav Zlín – Tuři Svitavy (pátek 22. září, 18.15).