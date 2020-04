SBR TRI-TEAM Litomyšl byl v roce 2016 založen jako tříčlenný ve složení Pavel Pešek, Roman Pittner a Jakub Švec. O dva roky později přibyli Jaroslav Havran a Pavel Münster a po sezoně 2019 přijal do svých řad Romana Sedláčka z Lanškrouna, loňského republikového mistra na středních i dlouhých triatlonových tratích a v dlouhém duatlonu.

S posilou chtěli Litomyšlští nastoupit s odhodláním do nové sezony, jenomže člověk mínil a koronavirus měnil…

VŠECHNO ŠLO DOBŘE

Jaká byla pro SBR TRI-TEAM uplynulá sezona? Přípravné období si kromě soustředění na Mallorce zpestřil účastí na mistrovství ČR v zimním triatlonu (kolo – běžky – běh), kde každý člen zúročil svoji nejsilnější disciplínu a výsledkem byla výborná stříbrná pozice. „Po letní štafetě na mistrovství republiky v dlouhém triatlonu, kde jsme získali zlato, dokazujeme, že jako tým fungujeme více než dobře,“ kvitoval Roman Pittner.



Standardní sezonu zahájil litomyšlský tým na prvním pořádaném závodu Duatlon Břehy. Následoval nejnáročnější český duatlon Krušnoman, který byl nejenom díky horskému prostředí Krušných hor, ale i kvůli počasí, které panovalo (déšť a teploty kolem pěti stupňů), velice tvrdým oříškem (pořadí v age group: 6. Pešek, 10. Pittner).



Největší a nejznámější tuzemský triatlon Czechman (1,9 km plavání, 90 km kolo a půlmaratón) u Starých Ždánic nedaleko Pardubic nebylo možné vynechat, protože je zkouškou připravenosti na sezonu. Roman Pittner tam dojel v age group sedmnáctý.

Pavel Pešek Czechmana vynechal, závodil totiž ten samý víkend na mistrovství světa ve středním triatlonu série Challenge ve slovenském Šamoríně, kde obsadil ve věkové kategorii 11. místo a zajel si osobní rekord na polovičních ironmanských tratích.



Dalším vrcholem byl republikový šampionát v dlouhém triatlonu Moraviaman v Otrokovicích (3,8 – 180 – maratón), kam se vydali pouze dva týmoví “dlouhotraťaři“ Pavel Pešek s Romanem Pittnerem. Pešek obhajoval z roku 2018 zlato v age group, pro Pittnera to byla v individuálním závodu na ironmanských distancích premiéra. Pešek nakonec první příčku obhájil a Pittner finišoval jako devátý.

PŘES PADESÁT STARTŮ

Vzápětí přišly na řadu další závody bodované do českého poháru: Pálava race (2. Pešek, 9. Pittner), triatlon Pilman (4. Pešek, 8. Pittner) a mistrovství České republiky v dlouhém duatlonu Klasik duatlon Příbram (2. Pešek, 6. Pittner).



Oba závodníci z Litomyšle se díky svým dosaženým výsledkům stali držiteli druhé nejvyšší výkonnostní triatlonové třídy. Pavel Pešek v celkovém celosezonním pohárovém umístění obsadil 12. místo a ve své věkové kategorii zvítězil, Roman Pittner byl celkově pětadvacátý a ve skupině obsadil nejméně populární čtvrtou pozici. „Mezi více než tisícovkou triatletů, kteří do soutěže promluvili, jsou to výsledky opravdu vynikající,“ hodnotí počínání zkušenějších parťáků další týmový člen Jaroslav Havran.



On sám se soustředí spíše na kratší závody, kterých se Pešek s Pittnerem také pravidelně účastní. Jakub Švec, o němž byla řeč, bodoval například na triatlonu pro policisty, hasiče a záchranáře svitavského okresu, kde potřetí za sebou vyhrál. Havran potom společně s Pittnerem obsadil každý ve své věkové kategorii stříbrnou pozici na domácím Triatlonu Litomyšl.



„Z dalších zajímavých závodů v okolí, kterých jsme se zúčastnili, stojí za zmínku například horský triatlon Říčkovský Golem, triatlon v Dolním Újezdu či ORKA triatlon na Vysočině, kde Pavel Pešek celkově vyhrál. Dohromady jsme startovali na jednapadesáti závodech,“ sečetl roční porci Roman Pittner.



SBR TRI-TEAM dbá také na edukaci svých členů. „Po tříleté přípravě jsme společně s Pavlem Peškem úspěšně složili zkoušky a stali se certifikovanými triatlonovými trenéry III. třídy. Nabyté vědomosti aplikujeme při tréninku především sami na sobě, případně na členech týmu, nicméně do budoucna nevylučujeme možnost triatlonové přípravy mládeže,“ dodal litomyšlský triatlonista.

Pokračování v úterý.