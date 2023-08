/ROZHOVOR/ Novým trenérem svitavských basketbalistů byl jmenován Martin Šorf. To je skutečnost po nějaký čas známá. Muž spojený v posledních letech především s litomyšlským klubem přijal největší trenérskou a manažerskou výzvu své dosavadní kariéry. Nyní přišel čas na to, aby poodkryl svoje konkrétnější plány s Tury, kteří se potřetí za sebou představí v prvoligové soutěži. Vedle ostřílených hráčů by mělo ve Svitavách dostat příležitost talentované regionální mládí.

Nový trenér a generální manažer Turů Martin Šorf (vlevo) ve společnosti dlouholetého čivoníka svitavského basketbalu Pavla Špačka. | Foto: Basketbal Svitavy

Detailní podoba mužstva, s nímž Tuři v polovině září vstoupí do prvoligové skupiny Východ (ve které na ně mimo jiné čekají Královští sokoli z Hradce Králové coby sestupující celek z nejvyšší soutěže), spatří světlo světa během druhého prázdninového měsíce. Je zřejmé, že Martin Šorf, který ponese za výsledky zodpovědnost z pozici hlavního kouče i generálního manažera, bude pracovat s kádrem oproti dřívějšku pozměněným, nic to ovšem nemění na to, že by měl znovu patřit mezi špčiku druhé nejvyšší tuzemské soutěže.

Řadu let jste do Svitav jezdil jako soupeř v NBL s týmem pardubické Beksy. Jak jste vnímal místní prostředí a zájem o basketbal?

Jelikož pocházím z Litomyšle, tak zápasy ve Svitavách pro mě byly vždy trochu speciální. Už jenom proto, že jsem v hledišti mohl vidět řadu přátel a známých. Diváci ve Svitavách vždy chodili v hojném počtu a mohutně domácí tým povzbuzovali. Nebylo pro soupeře úplně snadné tady hrát, ale určitě to pro mě byly jedny z nejlepších zápasů v sezoně. Jsem rád, že si atmosféru zápasů v hale Na Střelnici nyní užiji i z druhé strany, tedy ze strany týmu, který budou fanoušci hnát za úspěchy.

Sledoval jste Tury v minulých letech? Jak hodnotíte jejich počínání?

Posledních pár let jsem se naplno věnoval regionálnímu a především mládežnickému basketbalu, nicméně na NBL jsem do Svitav jezdíval, když mi to časový harmonogram našich zápasů dovolil. Přesun do první ligy byl samozřejmě pro klub i celé město nepříjemný, ale rozumím důvodům, které k tomuto rozhodnutí vedly. Ovšem i během posledních dvou let jsem se na basket do Svitav občas vydal, obzvlášť na zajímavá utkání. Jako například s Pískem. Myslím si, že tu byl kvalitně složený tým a i trenér Bálint odváděl dobrou práci. Že to nestačilo na baráž o NBL, to se prostě ve sportu někdy stane, postoupit v play off může vždy jen jeden. A je třeba také vidět, s kým se vypadlo, a dát soupeřům kredit. V loňské sezoně vystavil Svitavám stopku energický tým Písku, který dlouhodobě vykazuje výbornou systematickou práci, za kterou byl letos po zásluze odměněn postupem do nejvyšší soutěže. No a letos se nestačilo na Polabí, které má ve svém středu mnoho kvalitních a dobře trénovaných borců z NBL. Kdyby byl v těchto soubojích k dispozici Tomáš Jansa, třeba by to dopadlo jinak, ale to jsou jen kdyby. I tak si ale myslím, že to byly dvě úspěšné sezony a laťka je nastavena dost vysoko.

Tuři Svitavy vs. GBA Lions Jindřichův Hradec.Zdroj: Martin Alexa

Když mluvíte o nastavené laťce, jaké cíle si dáváte do příštího prvoligového ročníku?

O přesných cílech bych teď nechtěl ještě hovořit, ostatně nyní se skládá tým a od toho se to bude dost odvíjet. Konkrétní cíle a plány určitě zveřejníme na předsezonní tiskové konferenci. Jisté ale je, že budeme chtít zapojit mnoho mladých hráčů, kteří budou za Tury v nové sezoně nastupovat. Navíc vše musí jít ruku v ruce s naším rozpočtem, neboť v dnešní době není úplně lehké shánět peníze a do toho rostou veškeré náklady. Vždy jsem si dával vysoké sportovní cíle, ať už jsem působil kdekoliv, a v tom nechci polevovat. Musíme ale respektovat právě finanční stránku a rozhodně budeme dělat vše tak, abychom klub drželi v dobré finanční kondici.

Mluvil jste o větším zapojení mladých hráčů. Můžete k tomu říci více?

S mým příchodem dochází i k navázání užší spolupráce mezi Tury a Regionální basketbalovou akademií Young Diamonds, jejímiž hlavními členy jsou Litomyšl, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto. V těchto klubech jsou talentovaní mladíci, kteří si zaslouží dostat šanci ve vyšší soutěži. Řada z nich jsou ještě junioři, takže to pro ně bude velká zkouška. Nám to však pomůže rozšířit a doplnit kádr, a to i do tréninkového procesu. Jak moc příležitostí budou na hřišti dostávat, to už záleží jen na nich, určitě nedostane někdo minuty jen za to, že je mladý. Pokud však budou kluci na sobě makat a budou na palubovce odevzdávat maximum energie, pak se nemusí bát, že by se na plac nedostali. Právě energie a bojovnost je to, co musí mladý hráč vždy na hřišti odevzdat. Že kluci udělají chyby, to se bude stávat. Jsou mladí a potřebují získat zkušenosti. To jim já i diváci zajisté promineme, když uvidíme, že odevzdávají vše pro týmový úspěch.

A jak to vypadá se zapojením mladých svitavských odchovanců?

V tuto chvíli není jejich výběr bohužel tak velký, neboť nejstarším soutěžním týmem jsou žáci U15, kteří hrají žákovskou ligu. Jsou tam zajímavé typy, ale přeci jenom jsou to ještě příliš mladí kluci. Z těch starších je řada odchovanců v tuto chvíli trochu rozlétlá po republice. Například Adam Sabol studuje v Prostějově, za který i nastupuje. Z mladších hráčů je Tomáš Bryška v Pardubicích a Gabriel Špaček v Ostravě. Věříme však, že se v bližší či vzdálenější době tito a nejenom tito kluci do kádru Turů zapojí. Nyní ale musíme respektovat, že kluci studují a hrají v jiných městech.

Basketbal Polabí vs. Tuři Svitavy (4. čtvrtfinále).Zdroj: ERA Basketball Nymburk

Vypadá to tedy, že tým budou tvořit na jedné straně zkušenější hráči a na druhé mladíci. Jakým stylem se bude chtít tým prezentovat?

Je to přesně tak a toto vidím i jako moji největší výzvu. Tedy propojit zkušené borce s talentovanými mladíky tak, aby to vše optimálně fungovalo. Budeme chtít hrát rychlý basketbal, na který jsou mladí kluci zvyklí a který je i našim zkušeným hráčům vlastní. Myslím, že v minulých letech tu byla dobrá parta a v tomto budeme chtít navázat. Doufám, že mladíci do kolektivu rychle zapadnou a všichni budeme bojovat jako jeden muž za společný úspěch. Věřím, že budeme předvádět atraktivní a dynamický basketbal, který bude diváky bavit, a že se jich bude na zápasy scházet v hale co největší množství.

Na závěr dotaz ohledně sestavy. Už můžete prozradit, jak bude vypadat kádr na příští sezonu?

Několik hráčů mělo ještě platné kontrakty a s některými jsme se na prodloužení smlouvy dohodli nebo to nyní dotahujeme k podpisu. Představení všech hráčů, těch co zůstanou i těch nových, se uskuteční během srpna na našich sociálních sítích a webových stránkách, takže nás sledujte i během léta. Co však mohu říci už nyní, je skutečnost, že v novém ročníku dres Turů nebude oblékat Jakub Jokl, který dost možná získá angažmá v NBL. Kuba patřil mezi nejlepší pivoty první ligy a jeho odchodem se naše podkošová síla zajisté zmenší. Bude tak výzvou pro ostatní pivoty i všechny hráče, aby dokázali jeho body a doskoky nahradit.

Do nového ročníku vstoupí Tuři 15. září utkáním v Prostějově, o týden později se vydají do Zlína. Domácí premiéra ve sportovní hale Na Střelnici čeká na Martina Šorfa a jeho celek 1. října proti Brnu.