Od roku 2001 se ve sportovním kalendáři regionu objevuje Iscarex Cup. Ze skromných začátků, kdy se seriál skládal z dvaceti až třiceti závodů během roku, se vypracoval v podnik vpravdě „mamutí“. Vždyť v minulých pěti letech překračoval počet akcí pravidelně šedesátku.

Letošek nebude výjimkou. Prvním závodem zařazeným do Iscarex Cupu 2020 je Velká pardubická cross country, která se koná v neděli 1. března v areálu TJ Sokol Pardubice na břehu Chrudimky v Olšinkách. A potom se rozjede festival, jenž se zastaví v prosinci jako vždy vánočním během v Němčicích a následným vyhlášením výsledků poháru.

O oblibě Iscarex Cupu svědčí některá čísla z uplynulého ročníku, kdy se organizátoři dopočítali celkem více než šesti tisíc startujících, přičemž „unikátních“ závodníků bylo před dva a půl tisíce. Nejpočetnější obsazené závody, jimiž byly Běh Dobroučským krajem, Jaroměřský kros, Běh kolem poličských hradeb či Letohradská pětka, si nenechaly ujít více než tři stovky běžeckých nadšenců. Ti nejpilnější z nich přitom stihli objet i pět desítek podniků!

Pořadatelé nezapomínají ani na běžecký potěr. Více než polovina závodů je zařazena do Iscarex poháru mládeže, v němž bojují děti od kategorií nejmladšího žactva. Pro caparty jsou běhy často prvním setkáním se sportem. A protože na startu se objevují i veteráni přes sedmdesát let, bývají závody doslova setkáním běžeckých generací.

V letošním kalendáři nechybí řada tradičních závodů, bez nichž si nelze Iscarex Cup představit, za všechny možná zmiňme „lahůdkový“ konec prázdnin s výběhy na Bukovou horu a Lázek ve dvou dnech. Běžci se opět sejdou v českotřebovské Javorce, pod Suchým vrchem, na Zámeckém vrchu nedaleko Lanškrouna nebo na Svitavském stadionu. Jsou však zařazeny i novinky, poprvé se v rámci poháru bude běhat například v Sádku nebo Širokém Dole. Na Orlicku snad ani není významnější místo, kde by se nějaký ten „výběh“ nekonal, pohár však zavítá také na Pardubicko, Svitavsko, Rychnovsko a dokonce na Moravu.

Obrovskou devizou seriálu přispívající k jeho atraktivitě jeho pestrost. Závodit se znovu bude na silnici a zpevněných komunikacích, na dráze, v terénu přes pole, lesy a louky nebo do vrchu. Rovněž délka vytyčených tras je velice rozmanitá: od kilometru přes střední distance až po půlmaratón. Každý si zde zkrátka může vybrat to, co mu nejlépe sedí, aby změřil síly se soupeři i sám se sebou.

Absolutní prvenství z minulého ročníku seriálu Iscarex Cup budou na běžeckých tratích v regionu v roce 2020 obhajovat letohradský běžec Radek Hejl a Jana Matyášová závodící za klub Silvita Ústí nad Orlicí.

ISCAREX CUP 2020

1. března: Velká Pardubická cross country v Pardubicích. 14. března: 10 jarních kilometrů v Kunčině u Moravské Třebové. 22. března: Běh za břehem v Zábřehu na Moravě. 28. března: Svitavská 10 ve Svitavách.

18. dubna: Běh Javorkou v České Třebové. 19. dubna: Jaroměřský kros v Jaroměři-Josefově (současně mistrovství ČR veteránů). 24. dubna: Běh na Rozálku v Žamberku – Memoriál Vládi Kalouse. 26. dubna: Memoriál Quido Štěpánka v Jablonném nad Orlicí. 29. dubna: Pardubická devítka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

1. května: Běh kolem poličských hradeb v Poličce. 2. května: Letohradská pětka v Letohradu-Orlici. 9. května: Širokodolský kros v Širokém Dole u Poličky. 10. května: Běh Choceňskými sady v Chocni. 16. května: Běh do Zámeckého vrchu v Rudolticích u Lanškrouna. 23. května: Memoriál Ivana Belobrada v Dlouhoňovicích. 24. května: Půlmaraton údolím Moravské Sázavy v Zábřehu na Moravě. 30. května: Běh Dobroučským krajem v Dolní Dobrouči. 31. května: Nekořský kros v Nekoři.

6. června: Kvalifikace na mistrovství Evropy na sjezdovce Peklák v České Třebové. 7. června: Běh alejí v Králíkách. 10. června: Memoriál Václava Čevony na dráze v Ústí nad Orlicí. 13. června: Knířovský běh v Knířově u Vysokého Mýta. 14. června: Běh přes Červený vrch v Dolní Čermné. 20. června: Běh Mladkov – Suchý vrch – Memoriál Dobroslava Marečka. 21. června: Běh na Kozlovský kopec v České Třebové.

11. července: Králický Sněžník potichu v Heřmanicích u Králík. 12. července: Běh na Jeřáb v Červené Vodě.

2. srpna: Sádecká pila v Sádku u Poličky. 7. srpna: Svinnský Iscarex kros ve Svinné u České Třebové. 8. srpna: Běh kolem Ostrova v Podbřezí u Dobrušky. 16. srpna: Černovírský kros v Černovíru u Ústí nad Orlicí. 29. srpna: Běh Výprachtice – Buková hora ve Výprachticích. 30. srpna: Běh Sázava – Lázek v Sázavě u Lanškrouna.

2. září: Běh na Kuňku v Pardubicích. 5. září: Lubenská 10 cross v Lubné u Poličky. 6. září: Horský čtvrtmaratón Jablonné – Suchý vrch v Jablonném nad Orlicí. 12. září: Kopa kros v Lanškrouně. 13. září: Králický Lískovec v Králíkách. 19. září: Cross po lyžařských tratích na Horách u České Třebové. 27. září: Heřmanická osmička v Horních Heřmanicích u Lanškrouna.

3. října: Strážný – nahoru a dolů v Dolní Dobrouči. 4. října: Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí. 7. října: Běh na Kuňku v Pardubicích. 10. října: Českotřebovská trojka na dráze v České Třebové. 11. října: Přespolní běh lyžařů v Letohradu. 24. října: Sokolský půlmaratón v Kunvaldu. 28. října: Týnišťská desítka v Týništi nad Orlicí.

7. listopadu: Malá Pardubická cross country v Pardubicích. 14. listopadu: Perníková devítka v Rábech u Pardubic. 17. listopadu: Běh 17. listopadu v Poličce.

5. prosince: Čertovský běh v Damníkově. 12. prosince: Vánoční běh okolo Zlatého pásku v Němčicích u Litomyšle.



Miniseriály Iscarex Cupu: Pekelný kilometr v České Třebové: 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 19. srpna. Zemská míle v Lanškrouně: 10. dubna, 5. června, 28. srpna, 26. září.