Svitavy – Regionální seriál běžeckých závodů Iscarex Cup pokračoval v měsíci červenci čtyřmi podniky různého typu. Na nich se dobře prezentovali rovněž běžci ze Svitavska.

Pro účastníky Iscarex Cupu je seriál neodmyslitelnou součástí sportovního života. Mnozí z nich během roku absolvují dvacet či třicet startů v závodech nejrůznějšího charakteru i náročnosti. Nemohli chybět ani v Němčicích, kde se loučili s ročníkem 2011. | Foto: Deník/Radek Halva



Na čtvrtém z celkových pěti dílů Pekelného kilometru na lyžařské sjezdovce Peklák v České Třebové se zaskvěl svitavský Ondřej Klička, jenž vyhrál v čase 5:14. Poslední závod série se koná 25. srpna.



Tradičně se v tomto období konají i dva závody do vrchu. Zatímco do Mladkova, odkud se běželo na Suchý vrch, se z našeho okresu nevydal nikdo a neasistoval tak u prvenství Michala Horáčka z Iscarexu Česká Třebová (9,5 km, převýšení 522 m, čas vítěze 40:23), tak druhý den to bylo lepší.



To se konal závod na trase dlouhé 5,2 km s převýšením 234 m z České Třebové na Kozlovský kopec. Horáček se tam musel sklonit před Tomášem Blahou z Kroměříže (18:27), ale do nejlepší desítky v kategorii muži A se vešli tři běžci ze Svitavska: sedmý byl Jan Kubíček z Litomyšle (20:21), osmý Tomášek Lorenc z Poličky časem 20:24 a desátý již zmíněný Ondřej Klička (21:01).



Pozoruhodný výkon podal i dorostenec Jáchym Kovář z Jiskry Litomyšl. Nejenže s převahou vyhrál svoji kategorii, ale jeho dosažený čas 20:45 byl čtrnáctý nejlepší v absolutním pořadí mužů na hlavní trati. Klasifikováno bylo 86 běžců.



Zatím posledním kláním Iscarex Cupu byl Svinnský kros ve Svinné u České Třebové. I tady potvrdil Jáchym Kovář z Litomyšle výbornou formu a vyhrál mezi dorostenci (2,7 km, 10:06). V hlavním běhu se mezi muži A vytáhl jeho klubový kolega Jan Kubíček, když na 5,4 km doběhl druhý (20:28). Rychlejší byl jen vítězný Radek Hübl z Ústí nad Orlicí. Jako čtvrtý skončil v této kategorii Tomáš Lorenc (20:51) a osmý Josef Šutera (21:49). Oba reprezentovali poličské barvy.



Dva následující závody Poháru Iscarexu se konají v obci Skuhrov nad Bělou. V sobotu 4. srpna se poběží údolím řeky Bělé a den nato pro změnu na vrchol Velké Deštné. (rh, zr)