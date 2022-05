„Mezi nejlépe bodující se ziskem více než deseti bodů se zařadil Jakub Kubinec, který v hodu oštěpem zvítězil pokusem dlouhým 76,33 m. Dařilo se i skokanům Adamu Hriňovi a Jirkovi Vondráčkovi, oba shodně pro tým vybojovali dvanáct bodů. Jiří Vondráček předvedl mimo jiné v trojskoku 15,23 m a byl druhý, Adam Hriň zvládl ve skoku dalekém 7,15 m, za což mu patřila třetí příčka. Lukáš Gdula připsal týmu skvělých jedenáct bodů za prvenství v chůzi, na trati 5000 m zvítězil Matěj Hřebačka pěkným časem 14:25,20,“ ocenila Tlapáková výsledky.

Ke druhém kolu se extraligisté sejdou v půlce června v Plzni.

Extraliga muži – 1. kolo: 1. VSK Univerzita Brno (222), 2. TJ Dukla Praha (200,5), 3. AK ŠKODA Plzeň (147), 4. PSK Olymp Praha (143), 5. A.C.TEPO Kladno (140), 6. Hvězda Pardubice (123), 7. SSK Vítkovice (119,5), 8. ASK Slavia Praha (50).

1. liga

Na prvoligové úrovní reprezentují východní Čechy letos atleti a atletky královéhradeckého Sokola. K premiéře zamířili do Děčína a vstup do sezony byl úspěšný. Ženy oslabené o několik závodnic snad mohly mít před samotnými závody černé myšlenky, které se však nenaplnily. Největší oporou týmu byla se ziskem 20,25 bodu Tatiana Kaplanová. Muži celou soutěž ovládli. Ze získaných 206 bodů ukrojil 17,25 Štěpán Štefko. To není ani desetina všech bodů a svědčí to o obrovské síle a vyrovnanosti hradeckého celku. Ve svých disciplinách v Děčíně zvítězili: Štěpánka Pohlová Kučerová (chůze), Lukáš Tulis (disk), hostující Jakub Šantavý (400 m překážek), štafeta 4 x 100 m Blažek, Hroch, Igaz, Pšenka a štafeta 4 x 400 m Hájek, Müller, Šantavý, Voleský.

1. liga muži skupina B – 1. kolo: 1. Sokol Hradec Králové (206), 2. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (172), 3. Athletic Club Ústí nad Labem (140), 4. TJ Sokol Kolín (119), 5. Atletika Stará Boleslav (115), 6. AC Sparta Praha (101), 7. AC Slovan Liberec (99), 8. AC Mladá Boleslav (95).

1. liga ženy skupina B – 1. kolo: 1. Atletika Stará Boleslav (179,5), 2. TJ Sokol Kolín (175), 3. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (156), 4. TJ VTŽ Chomutov (139), 5. Sokol Hradec Králové (115), 6. AC Sparta Praha (102), 7. AC Slovan Liberec (101), 8. AC Mladá Boleslav (76,5).

2. liga

Druholigové skupiny C se v tomto ročníku proměnili až na několik výjimek ve „východočeské přebory“. První kolo se konalo v Ústí nad Orlicí a v obou kategoriích nabídlo neobyčejně dramatické souboje o vítězství. Mezi muži byly ve hře o první místo tři týmy a „nejdelší slámku“ si s minimálním náskokem vytáhli atleti AC Pardubice. Poděkovat za to mohli především Matyáši Fraňkovi, jenž se sám postaral o 32 bodů na konto (vyhrál dálku a tyč, dělil primát na krátkých překážkách a ještě přispěl k triumfu sprinterské štafety). Za zmínku nepochybně stojí počin litomyšlského tyčkaře Ivo Strnada. Ten ve svém sektoru zajistil Jiskře šest bodů za pátý flek, na čemž by nebylo nic tak zvláštního, pokud by v letošním roce neoslavil jednasedmdesáté narozeniny.

Soutěž žen byla ještě napínavější, do konce poslední disciplíny nebylo jasno o pořadí. Pavla Kvasničková (AC Pardubice) zapsala úctyhodných 33 bodů (vyhrála stovku, dvoustovku i překážky!), Klára Bažoutová (Atletika Chrudim) potom 30, nicméně v celkovém součtu byly nakonec „o vlásek“ nejlepší středočeské atletky z Čáslavi.

Závodnice a závodníci z Jičína „osiřeli“, pro tento rok byli přeřazeni do převážně severočeské skupiny A, takže se ke své soutěžní premiéře vydaly do vzdálené Bíliny. A lépe se tam dařilo ženám, které nakoukly do TOP trojky.

O druholigové body se bojovalo na stadionu Jiskry Ústí nad Orlicí. Obě soutěže, jak mužská, tak ženská, se vyznačovaly nebývalou vyrovnaností a dramatickým bojem o nejvyšší pozice.Zdroj: TJ Jiskra Litomyšl

2. liga muži skupina A – 1. kolo: 1. A. C. TEPO Kladno B (205,5), 2. AC Turnov (154,5), 3. TJ Stodůlky Praha (152), 4. AK Bílina (116), 5. SC Radotín Praha (107), 6. AC TJ Jičín (106), 7. AC Slovan Liberec B (73), 8. SK Aktis Praha (71).

2. liga muži skupina C – 1. kolo: 1. AC Pardubice (160), 2. Hvězda Pardubice B (156,5), 3. TJ Jiskra Litomyšl (153,5), 4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (132), 5. TJ Lokomotiva Trutnov (109), 6. SK Nové Město nad Metují (103,00), 7. AC Čáslav (99), 8. PSK Olymp Praha B (59).

2. liga muži skupina A – 1. kolo: 1. AC Turnov (171), 2. AK Bílina (161,5), 3. AC TJ Jičín (156,5), 4. AK Most (147), 5. A. C. TEPO Kladno (94), 6. AC Rumburk (87), 7. SK Aktis Praha (87), 8. AC Česká Lípa (56).

2. liga ženy skupina C – 1. kolo: 1. AC Čáslav (131,5), 2. AC Pardubice (128), 3. Atletika Chrudim (123,5), 4. AC Vysoké Mýto (122), 5. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (120), 6. TJ Lokomotiva Trutnov (115), 7. SK Nové Město nad Metují (114), 8. Hvězda Pardubice (99).