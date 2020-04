„Člověk si může plánovat a propočítávat, co chce, jenže osud a příroda si umí udělat své. Při plavání jsem se potkala s medúzou, která mi popálila ruku a část obličeje. Adrenalin, který se mi při prvních dvou disciplínách vyplavoval z těla, mě ale hnal vpřed. Vše vypadalo slibně a zdálo se, že bych to konečně mohla pod těch jedenáct hodin dát,“ vzpomíná svitavská triatlonistka.

„Jenže jsem udělala chybu, že jsem si popálená místa chladila pitnou vodou, zatímco správně to mělo být být mořskou nebo octovou. Do těla se mi tak nejspíš dostaly toxiny, které mě na osmém kilometru běhu začaly v těle dělat neplechu,“ popisuje neradostné momenty.

„Místy jsem nevěděla, kde jsem a jestli mám zvracet, dostala jsem hrozné křeče do břicha a běžet vůbec nešlo. Chvíli jsem šla, chvíli se opírala o zábradlí nebo stromy, posedávala na chodníku, se závodem to prostě nemělo nic společného,“ vrací se Marková ke svému trápení.

Ale nevzdala se.

„Jediné, co jsem věděla, že to kvůli svým klukům a sobě nechci zabalit, že to musím dokončit, i kdybych měla zbytek maratónu obejít. Střídala jsem kousek chůzi, kousek běh, potom zase odpočinek a zastavení. Asi po dvaceti kilometrech se tělo dalo trošku do kupy a začala jsem „běžet“ víc než jen pár stovek metrů. Druhá polovina maratónu už byla lepší, žaludek se srovnal a k cíli jsem klusala lehce s úsměvem,“ vypráví závodnice.

„Nebylo to pod jedenáct hodin, jak jsem chtěla, na trati jsem byla o hodinu déle, ale i tak jsem ráda, zůstávám pokorná k tomuto těžkému sportu, odhodlaná dál trénovat a jít za svým snem. Moc děkuji svým třem chlapákům, kteří mi byli oporou při závodu a dělají mi báječné parťáky i při náročných trénincích. Bez nich by to nešlo,“ nezapomíná Ladislava Marková na manžela a dva syny.

Její letošní přípravu ovlivnila koronavirová epidemie. „Naštěstí nebyl zakázán sport v přírodě, každý den tak něco odtrénuji na kole, běhám, plavání nahrazuji posilováním, chodím na procházky a sleduji různé on-line přednášky nebo videa o sportu, výživě a tréninku, na které jinak nemám moc času.“

Úspěchy roku 2019

2. místo na mistrovství republiky ve sprint triatlonu v kategorii ženy 40-49 let.

2. místo na mistrovství republiky v olympijském triatlonu v kategorii ženy 40-49 let.

2. místo v celkovém pořadí v českém poháru v krátkém a olympijském triatlonu v kategorii ženy 40-49 let.

4. místo v celkovém pořadí Českém poháru v aquatlonu v kategorii ženy 40-49 let.