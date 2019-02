Východní Čechy - Ruku v ruce. Svitavy třetí, Pardubice druhé. To se musí někde projevit. A projevilo. Na závěrečný večírek roku 2019 se jménem All Star Game bylo pozváno hned sedm borců. Z věhlasnějšího basketbalového města dostala laso trojice, od Kameníků pak kvarteto.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Dva z každého klubu zasáhnou do zápasové exhibice, ostatní do individuálních soutěží s tím, že v celkových startech Beksa o jeden početnější Tury předběhne. Jednoho zástupce bude mít na show i nováček Kooperativa NBL z Hradce Králové.

Na koš za pět bodů

Novinky, tradice, zopakování povedené věci. Těmito slovy se dá stručně popsat menu setkání té nejlepší ligové společnosti.

Letošní exhibiční zápas na All Star Game potkala řada inovací. Jednou z nejzásadnějších změn byla volba základních pětek. Žádné hlasování fanoušků, ale názor těch nejpovolanějších. Byli určeni dva kapitáni, kteří vybrali svůj tým. Jedná se o členy národního týmu reprezentační družiny a zároveň křídelní hráče. Lukáš Palyza povede starší družinu Mazáků, Jaromír Bohačík šéfuje Mladým puškám.

Palyza si vybral k sobě do zahajovací pětice opavského rozehrávače Jakuba Šiřinu, nymburské křídlo Vojtěcha Hrubana a pod koš ústeckého Pavla Houšku s nymburským Pavlem Pumprlou. Bohačík nominoval na rozehru kolínského Petra Šafarčíka, na křídlo pardubického Dwaynea Benjamina a pod koš ústeckého Ladislava Pecku s olomouckým Javontem Douglasem.

Mazáky si vzal pod palec kouč Oren Amiel z Nymburka a mladší ekipu pardubický trenér Levell Sanders.

Loňské vítězství obhajují Mazáci a Lukáš Palyza má jasno: „Vyhrajeme my, protože jsme Mazáci, tedy zkušenější tým, a spousta našich hráčů už se zná z předchozích působišť. Tudíž naše hra bude mnohem plynulejší,“ míní hvězdný hráč Olomoucka.

Jaromír Bohačík má pochopitelně odlišný názor. „Zvítězíme my, protože jsme mladí, draví a hladoví po úspěchu,“ tvrdí opora českého reprezentačního výběru.

Trojky, smeče, „tváře“

To tu ještě nebylo. Basketbaloví fanoušci znají střelbu za tři body, za dva a v případě trestného hodu také za jeden bod. Ale za pět?! Jedná se o dobytí koše ze speciálního kruhu o průměru jeden metr, který bude na obou polovinách hřiště mezi trojkovým obloukem a půlicí čarou. Kolik skórerů z dálky se o to asi v průběhu utkání pokusí?

„Zajímavá věc. Předpokládám, že to tam občas někdo zvedne. A bylo by dobré, aby to i padlo do koše, jinak se to změní ve velkou divočinu,“ směje se Palyza, aktuálně nejlepší střelec ligy.

„Pětibodová střela je super inovace. V Nymburce trénujeme střelbu z půlky před každým zápasem. Věřím, že se brzy vyprofilují experti i na tuhle disciplínu,“ doplňuje Bohačík.

Lákavou podívanou slibují také individuální soutěže. Neodmyslitelnou součástí All Star Game jsou tříbodová střelba i přehlídka smečařského umu, kde hraje zásadní význam výskok. Do střelby za trojkovým půlkruhem je znovu zařazen talent z juniorské extraligy. Vloni spatřilo světlo světa klání tváří v tvář, tedy 1 na 1, a ten ohlas byl obrovský. Znovu se hráči mezi sebou střetnou vyřazovacím způsobem.

Sečteno, podtrženo: neděle 30. prosince od tří odpoledne nabídne v pražské hale na Královce prvotřídní show.

NOMINACE K ASG

Sestavy pro All Star Game

Mazáci – rozehrávači: Jakub Šiřina (Opava), Roman Marko (Dekstone Tuři Svitavy), Milan Stanojevič (NH Ostrava), Anthony Walton (Kolín). Křídla: Lukáš Palyza (Olomoucko), Vojtěch Hruban (Nymburk), Lamb Autrey (Děčín), Tomáš Pomikálek (Děčín). Pivoti: Pavel Houška (Ústí nad Labem), Pavel Pumprla (Nymburk), Kamil Švrdlík (BK JIP Pardubice), Filip Vukosavljevič (USK Praha).

Mladé pušky – rozehrávači: Petr Šafarčík (Kolín), Ondřej Sehnal (USK Praha). Křídla: Jaromír Bohačík (Nymburk), Dwayne Benjamin (Pardubice), Bryce Canda (Kingspan Královští sokoli Hradec Králové), Thomas Dunans (Olomoucko), Davell Roby (Brno), Devante Wallace (Ústí nad Labem).Pivoti: Ladislav Pecka (Ústí nad Labem), Javonte Douglas (Olomoucko), Klint Carlson (Děčín), Šimon Puršl (Svitavy).



soutěž ve smečování

Thomas Dunans (Olomoucko), Dwayne Benjamin (Pardubice), Anthony Walton (Kolín), Charles Aiken (Svitavy), Brandon Boggs (NH Ostrava).



Soutěž ve střelbě za 3 body

Devante Wallace (Ústí nad Labem), Lukáš Palyza (Olomoucko), Lamb Autrey (Děčín), Milan Stanojevič NH (Ostrava), Donovan Jackson (Pardubice), Lukáš Palek (Liberec U19)



soutěž jeden na jednoho

Klint Carlson (Děčín), Devante Wallace (Ústí nad Labem), Javonte Douglas (Olomoucko), Anthony Walton (Kolín), Davell Roby (Brno), Bryce Canda (Hradec Králové), Donovan Jackson (Pardubice), Sean O´Brien (Svitavy).