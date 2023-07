Velkého sportovního úspěchu dosáhli v uplynulých týdnech nejmladší tenisté klubu TC Litomyšl. Zdárně prošli východočeskou minitenisovou soutěží a dokráčeli k prvenství v Memoriálu Zdeňka Kocmana. Což pro tenisový potěr ze Smetanova města znamenalo také premiérový postup na zářijové mistrovství České republiky této věkové kategorie.

Družstvo minitenisu TC Litomyšl A. | Foto: TC Litomyšl

Svoji pouť odstartovali Litomyšlští v úvodním kole, kdy si jejich A družstvo poradilo s TK Letohrad i TO SK Žamberk a postoupilo z prvního místa do dalších bojů. Úspěšný byl rovněž B tým, ten si v konkurenci DTK Skuteč, LTC Vysoké Mýto a Spartaku Polička zajistil postup z druhé příčky.

Druhé kolo přineslo do Litomyšle poněkud rozporuplné dojmy. Áčko obsadilo po utkáních s Letohradem, Skutčí a Litomyšlí B první místo, béčko se sice nejprve radovalo z druhé příčky, ale ne dlouho, protože po protestech soupeřů na výbor tenisového svazu byly jeho zápasy anulovány vinou špatně napsaného zápisu. Což byla velká škoda…

V kádru TC Litomyšl B bojovali: Eva Šafářová, Tomáš Holcman, Jakub Holcman, Julie Šilarová, Sebastien Šilar, Amálie Zemková, Vojtěch Krška, Patricie Šimková a Sára Slavíková.

Ve velkém východočeském finále se utkaly týmy TC Litomyšl A, TK Letohrad, SK Týniště nad Orlicí a TC Dvůr Králové nad Labem.

Litomyšlský tým s přehledem porazil jak Letohrad, tak Týniště. Zápas proti Dvoru Králové skončil nerozhodným výsledkem 4:4 a tak rozhodoval poměr vyhraných setů a gamů, který měla litomyšlská sestava lepší a díky tomu si vybojovala historickou první účast na mistrovství České republiky v minitenisu, které se koná 28. září v Praze na Spartě.

Gratulace náleží úspěšným hráčům: Editě Jánišové, Gabriele Vomáčkové, Rozálii Junové, Benjaminu Zavřelovi, Tobiáši Hegerovi a Tereze Gerčákové.

„Všem dětem moc gratulujeme, byly úžasné a podávaly skvělé výkony. Dále děkujeme rodičům, protože bez nich by to také nešlo, a velké uznání patří též kapitánovi Tomáši Zavřelovi, protože psát zápisy o turnajích a dohlížet na to, aby bylo vše v pořádku podle pravidel je velmi důležitá činnost, jak jsme se sami přesvědčili. No a v neposlední řadě děkujeme všem trenérům a předsedovi klubu Miroslavu Suchému. Je vidět, že svoji práci dělají velmi dobře, protože děti hrály všechny turnaje famózně a jsme na ně všichni pyšní. Chtěli bychom vyzvat rodiče a děti: Pojďte si vyzkoušet tenis, je to skvělý sport, můžete ho hrát rekreačně i závodně a dobré výsledky můžou mít i ti nejmenší. Neváhejte a přidejte se.“ uvedla za litomyšlský tenisový klub Gabriela Zavřelová.