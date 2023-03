Zdroj: Radek Halva

„Bohužel jsme na zkušenější soupeřky a jejich zónu v tomto složení neměli a po prohře o 23 bodů jsme spadli právě za Ostravu na poslední místo v tabulce. Je to vážně smolná sezona. Na boj o horní polovinu tabulky bychom neměli, ale pokud bychom hráli v kompletní sestavě, určitě by těch výher bylo více a i výsledky by byly lepší. Nedá se nic dělat, zranění ke sportu patří a my si to snad vybereme na dlouho dopředu,“ uvedl trenér Litomyšle Martin Šorf.

2. LIGA ŽENY SKUPINA B: Adfors Basket Litomyšl – Basket Ostrava 46:69 (20:20, 27:37, 37:54). Body Litomyšle: Hartmanová 10, A. Jeřábková 9, Jakubcová 8, L. Jeřábková 7, Tomšů 6, Škeříková 4, Bielková 2.

Pořadí:

1. TJ Lokomotiva Liberec (11-4), 2. BK Brandýs nad Labem (11-4), 3. BC Benešov (11-3), 4. Bižuterie Jablonec nad Nisou (10-5), 5. ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav (7-7), 6. BC Kolín (7-7), 7. Vlčice Žďár nad Sázavou (5-8), 8. Basket Ostrava (1-13), 9. Adfors Basket Litomyšl (1-13).