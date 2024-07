Češi se dostali do finále podesáté, ale podobně jako v Lavalu, kde podlehli Kanadě 3:6, se jim nepodařilo navázat na tři zlata z let 1998 z Litoměřic, 2009 z Plzně a 2011 z Bratislavy. Stříbro získali posedmé a z 15. MS mají třináctou medaili. Na kontě mají i tři bronzy. Kanada vylepšila svůj rekord na sedm titulů.

Jako první se radovali z branky v čase 10:33 Češi a po přihrávce Dalimila Zvonka překonal gólmana Christiana Lantina Jan Čejka. Nejlepší střelec turnaje si tak polepšil na 11 branek. Kanada odpověděla za 57 sekund v přesilové hře při vyloučení Zdeňka Krále, při kterém se prosadil Moquin. Stejný hráč po 24 sekundách druhé třetiny využil chybnou rozehrávku a otočil skóre.

V 35. minutě po pasu Jiřího Hrabára vynutil prodloužení Ondřej Pražák. V první nastavené patnáctiminutovce branka přes šance na obou stranách nepadla. Vojtěch Mokry, který několika zákroky udržel český tým ve hře, nakonec kapituloval a překonal jej Anderson.

„Když trošku pominu ten konec, tak to byl úžasný šampionát. Neudělali bychom nic jinak, i když někteří kluci nehráli, tak fungovali neuvěřitelně. Ve finále se potkaly dva nejlepší týmy, hrál se neskutečný hokejbal. To byl zápas, který se nehrál asi 20 let. Oba týmy se vyždímaly na maximum,“ zhodnotil turnaj v tiskové zprávě Českomoravského svazu hokejbalu trenér Mašík.

„Prohrát poslední zápas není úplně jednoduché. Všechny nás to strašně mrzí. Byli jsme k tomu blízko. Zároveň to bylo pade na pade. Byl to s Kanadou hezký zápas. Nevím, jestli nám na konci trochu docházely síly, ale přelévalo se to ze strany na stranu. Šťastnější byla Kanada. Bohužel,“ řekl kapitán Jan Pospíšil.

Výraznou stopu zanechal na šampionátu i východočeský hokejbal. Členy stříbrného družstva byli gólman Michal Novák (Letohrad) a hráči Jiří Bílý, Nicolas Langr (Pardubice), Michal Macháček (Letohrad) a Matyáš Bláha (Svítkov).

Mistrovství světa v hokejbalu ve Vispu (Švýc.):