Basketbaloví fanoušci se dočkali startu nového ročníku nejvyšší soutěže a lákavější menu než střet nových Turů s rovněž do značné míry novým Nymburkem se v hale Na Střelnici ani nemohlo podávat.

Diváci si do hlediště museli vzít roušky, jinak to v současnosti nejde, a sledovali pozoruhodnou partii, do níž Tuři nastoupili bez nemocného Bujnocha.

Domácí basketbalisté během ní ani jednou nevedli. Utekla jim úvodní čtvrtka, to byl zásadní problém, nezachytili velice agresivní nástup soupeře, jemuž to navíc přesně padalo, takže to za situace mínus sedmnáct nevypadalo růžově.

„Po první čtvrtině se zdálo, že dostaneme výprask o padesát bodů, ale naštěstí ve druhé a třetí čtvrtině jsme ukázali charakter a sílu, kterou máme, a byli jsme Nymburku minimálně vyrovnaným soupeřem,“ vyjádřil se trenér Lukáš Pivoda.

Skutečně, jeho svěřenci vzali druhé hrací období z úplně jiného konce, najednou jich bylo plné hřiště a začali ze své ztráty valem ukrajovat. Rozstřílel se Proleta, přidali se i další hráči, Tuři trestali ukvapenou a v těchto fázích neúspěšnou nymburskou střelbu z dálky a srazili manko pod deset bodů.

V pěkném výkonu Svitavští pokračovali i po změně stran, ale vždycky, když se zdálo, že se přirazí ještě blíže než na šest bodů, našli hosté odpověď, většinou v podobě střely za tři body. Před poslední čtvrtkou se tak dostali znovu do dvouciferné výhody.

V závěrečné periodě se spustila přestřelka řízená z jedné strany duem Proleta – Svoboda (dohromady dali více než polovinu svitavských bodů), z druhé strany zaznamenali klíčové body hlavně Šafarčík a Prewitt. Nymburk držel vedení, ale pořád nebylo rozhodující, na začátku 36. minuty to bylo 78:84 a co je v basketbale šest bodů, že… Jenže…

Jenže zbývající pasáž zápasu prohráli Tuři 6:23! Jakoby je srazila trojka Rupnika na 78:89, jakoby na ně potom z marného úsilí se na soupeře docvaknout padla frustrace, takže hostům dovolili, aby si v závěru dělali na palubovce, co je napadlo. Škoda, protože pohled na ukazatel skóre po odeznění 40. minuty byl příliš krutý a z jejich pohledu i nezasloužený.

Ale historie se neptá po spravedlnosti, tu zajímají tvrdá data a ta vyzněla jasně proti Nymburk.

„Nevím, jestli jsme odešli fyzicky nebo mentálně. Nemůže se stávat, že ze zápasu, který je kolem osmi bodů, uděláme zápas o třiadvacet. Ale prohra jako prohra, je nakonec jedno, jestli o bod nebo o třicet,“ konstatoval Pivoda.

„Hlavní rozdíl vidím v tom, že soupeř měl o jedenáct míčů více na doskoku, sedmnáct v útoku. My jsme ho v tom chtěli zastavit, i když víme, že máme nižší sestavu, ale když nebudeme brát hráče na záda a odstavovat je, tak budeme mít problém s každým soupeřem. Druhá věc je procento střelby. Jestli chceme být schopní konkurence, tím spíše proti Nymburku, tak nemůžeme mít střelbu za tři body za 26 a za dva body za 38 procent,“ hodnotil svitavský kormidelník.

Viděl ale také pozitiva. „Hlavně ve druhé čtvrtině jsme předváděli dobrý basketbal, výsledek 25:15 byl super v obraně i útoku. Poměr asistencí a ztrát máme 26 ku 9, což je proti Nymburku také skvělé číslo. Věřím proto, že máme na čem stavět. Budeme pokračovat v tvrdé práci na tréninku a bude to lepší a lepší,“ doufá Lukáš Pivoda.

Matěj Svoboda zatížil nymburské konto dvaadvaceti body a odvedl velice kvalitní práci, i on však závěr střetnutí těžko kousal. „Mrzí mě, jak to dopadlo, protože si myslím, že konečný výsledek neodpovídá tomu, co jsme mohli vidět. Nastoupili jsme do zápasu trochu vyplašení a nehráli to, co jsme chtěli. Ale dokázali jsme se vzchopit, ve druhé čtvrtině přišel náš úplně jiný tým a myslím, že následujících sedmadvacet minut jsme byli Nymburku konurenceschopní. Akorát jsme bohužel poslední tři minuty úplně odešli,“ litoval svitavský střelec.

Patnáct bodů si proti klubu, jehož barvy v minulých sezonách hájil, připsal Luboš Kovář. „V první čtvrtině jsme dobře bránili, soupeř dal jen patnáct bodů. Bohužel ve druhé čtvrtině nám obrana odešla, nevím, co se tam stalo. Začali jsme to hodně brát na sebe, přestalo nám to ale padat a domácí trestali. Ve druhém poločase to bylo hodně ze strany na stranu, vždycky to bylo tak, že jsme přeběhli polovinu hřiště, dali koš a to samé hned soupeř. Až ve čtvrté čtvrtině jsme se odpoutali, udělali několik dobrých obran za sebou a trefili nějaké střely. Nakonec to skončilo rozdílem, který je celkem značný na to, jaký výkon Svitavy předvedly,“ měl mladý pivot uznání pro výkon svého bývalého družstva.

„Myslím, že to byl skvělý souboj. Jsme stále nový tým a hledáme cesty, jak být nejlepší. Vím, že čas utíká, ale neumíme čarovat. Musíme bojovat, očekává se to od nás. Jistě tam byla spousta chyb, ale je to naše práce, abychom je odstranili a zlepšili se,“ uvedl nymburský kouč Oren Amiel.

KOOPERATIVA NBL, 1. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – ERA Basketball Nymburk 84:107 (15:32, 40:47, 61:72)

Body: Proleta 23, Svoboda 22, Marko 12, Slezák 11, Křivánek 7, Welsch 4, Sehnal 3, Dragoun 2 – Prewitt 18, Kovář 15, Dalton 13, Hruban 13, Šafarčík 12, Kříž 12, Benda 7, Harding 7, Rupnik 7, Bragg 2, Tůma 1. Rozhodčí: Hruša, Scholze, Vošahlík. Fauly: 23:26. Pět chyb: Proleta (Svitavy). Trestné hody: 19/13 – 23/17. Trojky: 11:12. Doskoky: 39:50. Diváci: 416.

Další výsledky:

USK Praha – Pardubice 66:99, NH Ostrava – Hradec Králové 66:73, Olomoucko – Děčín 91:77, Brno – Kolín 78:61, Ústí nad Labem – Opava (neděle, 18:00).

Příští program:

BK Opava – Dekstone Tuři Svitavy (středa 16. září, 18:00).