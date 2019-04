Sedmidílný evropský seriál automobilových okruhových závodů Nascar Euro Whelen Series odstartoval ve španělské Valencii na trati Circuit Ricardo Tormo.

Rovněž letos v něm české barvy hájí jediný zástupce, a to s podporou Orion Racing Teamu závodící Martin Doubek. Rodák z Litomyšle, který bojuje hned ve dvou kategoriích, se na svoji pátou sezonu v tomto seriálu připravoval velice intenzivně, mimo jiné proto, že na konci června se Nascar premiérově ukáže v České republice, a sice na mosteckém autodromu.

Ve Španělsku Martin Doubek zajel první soutěžní den nejprve sedmý čas v kvalifikace třídy Elite 2, po vydařeném průběhu prvního závodu potom bral v cíli třetí místo. V Elite 1 byl v „kvaldě“ dvacátý a bylo jasné, že po startu to bude mít hodně složité. Nakonec cílem prosvištěl jako čtrnáctý.

Druhý den se podařilo auto lépe nastavit a hned to bylo vidět na umístění. V Elite 1 po bojovném výkonu dojel desátý, pátou příčku přidal v Elite 2.

„Popravdě musím říci, že jsem očekával lepší výsledky, hlavně v prestižní skupině Elite 1. V neděli už to však bylo lepší, protože se nám podařilo Ford Mustang lépe nastavit a na trati to bylo znát. Jezdilo se velmi tvrdě, takhle ostře jsem si už dlouho nezazávodil, ale jsme teprve na začátku sezony. Stále je co zlepšovat a věřím, že kýžené výsledky se dostaví,“ prohlásil Doubek.

Další zastávku má Nascar Euro Whelen Series 11. a 12. května na závodním okruhu v italské Franciacortě.

Průběžné pořadí:

ELITE 1:

1. Vilarino (Šp.) 80

2. Longin (Bel.) 70

3. Hezemans (Bel.) 68

4. Day (Izr.) 67

5. Rocca (It.) 64

7. Doubek (ČR) 50

ELITE 2:

1. Maggi (It.) 70

2. Ghirelli (It.) 69

3. Doubek (ČR) 66

4. Veronesi (It.) 59

5. Schultis (Něm.) 57