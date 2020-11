Více než tři týdny si prakticky nesáhli na míč. Dekstone Tuři v tréninku improvizovali na venkovních sportovištích případně v domácích podmínkách. V tomto týdnu mohou zpátky na palubovky a v dohledném časovém horizontu se snad dočkají i restartu Kooperativa NBL. Pokud ovšem budou všechny kluby schopny vyhovět hygienickým požadavkům.

Aktuální vyjádření bezprostředně po uvolnění režimu u profesionálních sportovců poskytl Deníku hlavní trenér Lukáš Pivoda:

„Je to pro nás v tuto chvíli stále čerstvá informace. Hlavní zprávou je, že konečně můžeme jít trénovat do haly, zatím však musíme počkat, kdy přesně pro nás bude sportovní hala oficiálně otevřena. Mělo by tomu tak být ve středu, nejpozději ve čtvrtek. Potom se budeme moci znovu pustit do práce. Je to velice specifická situace. Samozřejmě jsme se i v době, kdyby se nedalo chodit do haly, připravovali, ať individuálně nebo společně, a to šestkrát týdně, ale basketbal a práce s míčem se tímto způsobem prostě nahradit nedá. Pokud jde o restart Kooperativa NBL, tak stále čekáme na přesnou specifikaci podmínek, za jakých bude možné soutěž obnovit. Pravidla, jaká to bude obnášet, budou zásadní, dá se předpokládat, že požadavky budou velice striktní. Testování před každým utkáním bude finančně velmi náročné, uvidíme, zda se třeba nepodaří vyjednat pomoc od basketbalové federace. Jako reálné vidím datum znovuobnovení sezony na 14. listopadu, uvidíme, jestli to tak skutečně bude. Jsem rád, že budeme moci znovu trénovat, jak se to odrazí na naší hře, to si netroufám vůbec odhadovat. Nikdy jsme se nesetkali s tím, že se v listopadu musí začínat v mnoha směrech prakticky znovu. Hodně se v tomto směru obávám zranění, zápasy půjdou rychle za sebou. Je to však pro každého stejné. Až se soutěž obnoví, budeme se v každém případě snažit přinést našim fanouškům alespoň „na dálku“ více radosti než v doposud odehraných utkáních.“

Co musí dodržet?

Jednotlivé ligy mohou od středy žádat o výjimky, aby mohly hrát za velmi přísných opatření. To znamená testování před každým zápasem, dodržení rozestupů, limitovaný počet lidí na sportovištích tak, aby tam mohla být média, organizátoři, hráči, realizační tým. Sečteno, podtrženo, ty nejnutnější osoby. Hlavní podmínkou pro spuštění profesionálních soutěží je testování na covid-19 před každým utkáním. Ostatní podmínky jako je např. povolený počet osob na stadionu bude řešen individuálně, poněvadž např. hokejové týmy mají dvojnásobný počet hráčů než basketbalová družstva. Vše se ale odehraje bez diváků. Testy musí být před každým zápasem. Nicméně jednotlivé sporty si budou s hlavní hygieničkou domlouvat své specifické podmínky. Přesné podmínky se podle všeho budou teprve dolaďovat a jednotlivým sportům šít na míru.