Minuli deset trestných hodů, úspěšnost trojkové střelby měli sotva čtvrtinovou, poztráceli sedmnáct míčů, čtveřice Puršl, Kotásek, Slezák, Jelínek se dohromady složila na pět bodů. Přesto Dekstone Tuři našli způsob, jak si dojít pro výhru.

Konkrétně pro svoji šestou v aktuální sezoně Kooperativa NBL a tím pádem i pro třetí flek průběžné tabulky.

Před středečním derby v Pardubicích vítané povzbuzení…

„Naším největším problémem bylo, že jsme si nevážili míče. Místo toho, abychom si dávali lehké přihrávky a skórovali, tak jsme zbytečně vymýšleli, házeli míče do desky a podobně. Z toho rozhodně nadšený nejsem,“ komentoval počínání svých svěřenců svitavský kouč Lukáš Pivoda.

„Naštěstí soupeř potrestal naše ztráty jen dvanácti body. Naše útočná produkce v podobě pětadvacetiprocentní úspěšnosti za tři body a trestné hody těsně nad padesát procent, to jsou doma opravdu hrozivá čísla,“ zdůrazňuje Pivoda.

Za to, že přesto dokormidlovali k vítězství, mohou Tuři děkovat svým zahraničním hráčům. Trio Crandall, Dodd, O'Brien se postaralo o 49 bodů. K nim se přidali Marko s Kovářem a stačilo to.

„Velmi pozitivní byl vstup do třetí čtvrtiny. Konečně jsme začali bránit nátlakově, získali nějaké míče, doskočili je a chodili do protiútoků. To byl klíč k výsledku,“ připomněl Pivoda sérii 19:2 zkraje druhé půle, kdy se domácí utrhli až na sedmnáctibodový odstup. Ten sice protivník umazal, ale na kontakt se vícekrát nedostal.

„Čekali jsme těžkou bitvu. V prvním poločase se to tahalo, ve druhém jsme měli skvělý nástup, ale bohužel polevili v koncentraci. Dobré bylo, že jsme soupeři povolili jen šest útočných doskoků, protože to nás v některých předchozích zápasech zlobilo. Bylo to vydřené, ale pohlídané vítězství,“ připojil se svitavský pivot Luboš Kovář.

Dobrou zprávu v podobě výhry doplňuje v tuto chvíli i jedna špatná. Zraněné koleno Matěje Svobody si vyžádá chirurgický zákrok a hráč, který měl do sezony tak slibný rozjezd, si pravděpodobně nezahraje do konce roku.

8. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – USK Praha 78:70 (21:20, 40:40, 63:56)

Body: Crandall 18, O'Brien 17, Dodd 14, Marko 13, Kovář 11, Jelínek 3, Puršl 2 – Proleta 19, Stevanovič 17, Sehnal 14, Petružela 7, Appleby 6, Štěrba 5, Mareš 2. Rozhodčí: Baloun, Jedlička, Kapaňa. Fauly: 22:26. Pět chyb: 38. Proleta, 39. Sehnal (oba USK Praha). Trestné hody: 23/13 – 1914. Trojky: 7:6. Doskoky: 39:32. Diváci: 912. Hráč utkání: O'Brien (Svitavy).

Další výsledky:

BK Opava – BK JIP Pardubice 85:65, BC Geosan Kolín – Sluneta Ústí nad Labem 90:93, BK Armex Děčín – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové 98:70, BK Olomoucko – ERA Basketball Nymburk 70:106, NH Ostrava – mmcité1 Basket Brno 99:89.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (87.5), 3. Dekstone Tuři Svitavy (66.7), 4. BK Armex Děčín (62.5), 5. BK JIP Pardubice (62.5), 6. BK Olomoucko (50.0), 7. Sluneta Ústí nad Labem (50.0), 8. USK Praha (44.4), 9. NH Ostrava (28.6), 10. BC Geosan Kolín (25.0), 11. Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (12.5), 12. mmcité1 Basket Brno (0.0).

Příště:

BK JIP Pardubice – Dekstone Tuři Svitavy (středa 13. listopadu, 18:00, hala Dašická).