S házenou začínal v Chrudimi, odkud brzy zamířil do hlavního města. V dresu Dukly se sžil s prostředím, získal mistrovský titul a vydržel tam sedm sezon. Poté ale zamířil dál. Pivot Vít Reichl od léta působí v německém Hüttenbergu, kde polyká dávky druhé německé ligy. A cítí, že i odsud vede cesta do národního týmu. Možná v pravý čas, již v lednu se chystá světový šampionát a Reichl v širší nominaci trenéra Kubeše a Filipa nechybí.

S házenou jste začínal v Chrudimi? Kdy to bylo? A jak na začátky vzpomínáte?

Ano, začínal jsem někdy ve druhé nebo třetí třídě, protože hrál brácha, tak jsem to musel taky zkusit. A vzpomínky mám jenom dobré, měli jsme super partu a zažili spoustu legrace, to bylo z počátku asi to hlavní, co mě u házené drželo.

Vyčníval jste od mala mezi spoluhráči?

Na úplné začátky si nevzpomínám, v dorosteneckých kategoriích jsem dával poměrně dost branek. Ale to se v Chrudimi hrála pouze druhá liga, pak přišla možnost přesunout se na hostování do Dukly, kde byla konkurence větší. Tam mi pak pomohlo to, že jsem hodně dřel a byl ochotný na sobě pracovat.

Komu nejvíce vděčíte za následný přesun na Duklu? Kdo vás nejvíce „připravil“?

Za to vděčím panu Lédlovi, který mě vedl prakticky celou dobu, co jsem v Chrudimi hrál. Do teď v Chrudimi mládežnické kategorie trénuje, pokud vím. Takže házenkářské základy mám od něj. Byl tehdy v kontaktu s mládežnickým trenéry Dukly a už přede mnou takto vlastně pomohl i Honzovi Syřínkovi.

S Duklou jste získal jeden mistrovský titul. Je to dosavadní největší úspěch vaší házenkářské kariéry?

Asi ano. Hodně si cením také účasti v semifinále EHF Challenge Cupu a ostatních medailí a vítězství v českém poháru s Duklou, ale titul je přece jen nejvýše. Jako osobní úspěch pak beru i angažmá v Německu, což byl pro mě vždycky takový velký cíl.

Je nějaký zápas či moment, na který ve spojení s Duklou vzpomínáte nejraději? Jaký?

Je pár takových momentů, které se mi v hlavě vybaví. Jako první asi již zmíněný titul a poslední vteřiny vítězného zápasu, když už jsme věděli, že to dopadne. A jako druhý to je můj první venkovní zápas evropského poháru, který jsme hráli v Makedonii a místní atmosféra byla opravdu divoká. Jinak mám na Duklu spoustu dobrých vzpomínek, přece jen jsem tam strávil sedm let.

Před sezonou jste přešel do německého Hüttenbergu, teď, několik měsíců poté, tohoto kroku nelitujete?

Určitě ne. Byl to pro mě krok kupředu ve všech směrech. Soutěž i prostředí je na vyšší úrovni než v Čechách, mám možnost odehrát mnohem více náročných zápasů, hráči zde jsou fyzicky i technicky vyspělejší. Je to takové klišé, ale je to tak. Věřím, že mě to může posunout dál, soutěž je tady taky mnohem více sledovaná než třeba česká extraliga. A zatím dostávám na hřišti hodně prostoru, za což jsem rád.

Na Dukle jste byl sedm sezon, jak moc jste osobně už potřeboval změnu?

Už to bylo dlouhé, ale přesto jsem tam byl spokojený. Jenže jsem věděl, že pokud se chci posouvat dál, tak mi v tom může pomoci hlavně zahraničí. Jak se říká, vystoupit z komfortní zóny, nové prostředí, nové přístupy, nová konkurence…

Byl přesun důležitý i z toho důvodu, abyste byl více vidět u reprezentačního trenéra?

První pozvánku na reprezentační sraz jsem dostal už letos na jaře, ještě jako hráč Dukly, ale i s trenérem Filipem jsme se shodli na tom, že přestup do Německa je správný krok a může mi to pomoct, posunout se dál.

Lednové mistrovství světa v Egyptě je prakticky za rohem, případnou šanci na nominaci nevnímáte? Navíc, když česká nejvyšší soutěž stála…

Lhal bych, kdybych řekl, že nevnímám. Na podzim jsem byl v nominaci na kvalifikaci na mistrovství Evropy, která se bohužel kvůli špatné epidemiologické situaci neodehrála, ale snažím se pracovat tak, abych se dostal i do nominace na svět, i když vím, že konkurence je velká. Bohužel ani situace ohledně covidu není úplně ideální, takže teprve uvidíme, jak všechno dopadne.

Je Německo jiný „házenkářský svět“ než česká liga?

Je, jak už jsem říkal, Německo je ve všech směrech dál. Kdybych to měl k něčemu přirovnat tak je to asi něco jako ve fotbale Anglie. Házená je v Německu velmi populární, na zápasy bývá pravidelně vyprodáno, finanční zázemí klubů i ligy je na úplně jiné úrovni a s tím jde ruku v ruce také výkonnost a konkurence.

Jaké jsou vlastně cíle vašeho německého klubu? Zatím je to kousek od záchrany..

Je to tak, cílem je udržení soutěže. Máme poměrně dost mladý tým a soutěž je hodně vyrovnaná, zápasy rozhodují maličkosti, stačí pětiminutový výpadek a může to rozhodnout o výsledku.

Máte čas vracet se do Čech? Nebo se soustředíte plně jen na házenou v Německu?

Moc času není, kvůli koronaviru se liga rozšířila na devatenáct týmů, takže máme hodně nabitý program. A hlavní problém je momentálně samotný koronavirus, naposledy jsem byl v Česku na konci srpna a už tehdy se klubu moc nelíbilo, že jedu do “rizikové oblasti“. Doufám, že se dostanu domů aspoň na konec roku, Vánoce bohužel nevyjdou, protože v Německu se hraje i přes svátky.

Jak je házená v Německu omezena právě kvůli koronavirové situaci?

Největší omezení je asi to, že se hraje bez diváků. Pak to jsou testy na covid, které máme jednou týdně už od začátku přípravy v červenci, takže za sebou těch testů už máme poměrně dost. Dál to jsou různá hygienická opatření jako dezinfekce, roušky, požadavky na klimatizaci v halách a mnoho dalšího.

Chybí vám fanoušci i v hale?

Je to veliká škoda, protože na místní atmosféru jsem se hodně těšil, bohužel se mi zatím poštěstilo jenom pár zápasu před početně omezeným obecenstvem a potom byli diváci v hledišti zakázáni úplně. Těžko říct, kdy se diváci do hal vrátí, každopádně se na to těším.

Co váš běžný život v Německu, je komplikovanou situací výrazně ovlivněn?

Musím říct, že doteď jsem to skoro nijak nepociťoval, byla pouze povinnost nosit roušky v uzavřených místnostech a hromadné dopravě, případně zanechat kontakt při návštěvě restaurací. Nyní se situace trochu změnila, když byl vyhlášen lockdown, takže jsou zavřeny restaurace a některé služby a byl omezen i sport, dál běží jenom profesionální soutěže.

A co němčina? Jazyk je určitě potřeba…

V klubu máme ještě jednoho Čecha (Dieudonné Mubenzem - pozn. red.). Ale je pravda, že tréninky probíhají v němčině i v šatně se mluví německy. Měl jsem nějaké základy ze školy, ale byla to přece jen změna, oproti tomu co jsem se učil. Ale teď už žádné velké problémy při komunikaci nemám. A kdyby přece, tak není problém se s kýmkoliv domluvit anglicky.

V Česku se liga znovu rozběhla nedávno, jak pečlivě sledujete výkony Dukly?

Duklu samozřejmě sleduji, mám tam pořad dobré kamarády, se kterými jsem v kontaktu, a když to časově vychází, tak sleduji i zápasy na internetu. Takže přehled o Dukle mám pořád dobrý a klukům držím palce.

V Chrudimi znovu založili tým mužů, který hraje regionální ligu. Máte v plánu se, například na konci kariéry, do chrudimské sportovní haly ještě vrátit?

To jsem zaregistroval, ale nad koncem kariéry jsem zatím neuvažoval, rád bych ještě chvíli vydržel v Německu. Ale chrudimskou halu bych určitě ještě někdy rád navštívil, třeba aspoň jako divák.

A jak vidíte šance české reprezentace na blížícím se MS?

Skupina je celkem náročná, Švédsko je házenkářské hodně vyspělá země a asi i favorit skupiny, Egypt bude na domácí půdě také velmi silný a pak těžko předvídatelné Chile. Ale postupují tři celky a pevně věřím, že bude v silách českého týmu postoupit.