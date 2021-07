Závodem v Sádku pokračovala o víkendu Okresní liga Svitavska v požárním útoku. Poslední roky nepřálo sádeckým pořadatelům příliš počasí a s obavami vyhlíželi počasí i tento rok. Ačkoli předpověď vypadala všelijak, tak se nad nimi svatý Florián slitoval a nabídl nejlepší počasí za poslední roky. Toho samozřejmě chtěla využít celá špička okresní ligy posílená o několik další týmů, které přijeli zkusit štěstí na svitavskou ligu.

V Sádku pokračovala hasičská liga Svitavska v požárním útoku. | Foto: Filip Vašina

Závod zahájili muži a jako tradičně Široký Důl A hned jako startovní číslo dva. Velmi solidní útok bez větších chyb zakončen časem 17,17 znamenal jasné vedení a hozenou rukavici dalším týmům. Sedmnáctky postupně dávali hasiči ze Širokého Dolu B (17,96), Desné A (17,86), Oldřiše (17,66) nebo Pohodlí (17,55). Čas Širokého Dolu ale odolával až do útoku Zderazi EX. Borci, kteří složili nový tým převážně pro závody extraligy, přijeli zkusit štěstí i na Svitavsko a vyplatilo se. Parádní útok zakončený výborným sražením terčů znamenal čas 16,84 a útok na první místo. Ke konci startovního pole šla, tak jako na minulém závodě, Stradouň a opět překvapila. Čas 17,37 znamenal posun na třetí místo hodnocení závodu. Jelikož byl jejich požární útok poslední, tak znamenal i celkovou bronzovou medaili ze závodu. Zvítězila tedy Zderaz EX před Širokým Dolem a Stradouní. Ligu po dvou závodech vede Stradouň o tři body před Širokým Dolem A a o čtyři před Sychotínem B.