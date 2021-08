Liga se přehoupla do své druhé poloviny závodem v Desné. V Desné pokračovala čtvrtým závodem Okresní liga Svitavska v požárním útoku. Horké letní počasí a špičkově připravená dráha přivítala 45 družstev mužů, žen a veteránů.

Hasičská liga Svitavska pokračovala v sobotu závodem v Desné u Litomyšle. | Foto: Vendula Nováková

V kategorii mužů se začalo velmi zostra. Po prvních pěti požárních útocích byly zaběhnuty tři časy pod 17 vteřin. To byl velmi neobvyklý start závodu vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu ligy padla pouze jedna šestnáctka. Jako první nasadil laťku Široký Důl A. Tým šel na start jako druhý v pořadí a potvrdil vzrůstající formu. Útok zakončil ve svém nejlepším čase sezony 16,85. Vzápětí po Širokém Dole se ale na startovní čáru postavil tým Letohradu-Orlice. Útok letohradských mužů byl ještě o jednu setinu sekundy rychlejší, a to 16,84. Letohrad se tímto útokem dostal do vedení. Jako číslo pět se na start postavilo Pomezí A. Ukázalo, že se s ním musí i při takto kvalitních časech počítat. Opět krásný útok, zase nejrychlejší čas sezony a parádních 16,91. Pak už se pouze čekalo, zda někdo dokáže trojici vpředu ohrozit. To se ale dalším dvaceti družstvům nepovedlo a postavení na stupních vítězů se už nezměnilo. Padaly ovšem i další velmi kvalitní časy. Domácí Desná na své dráze konečně předvedla útok hodný jejich kvalit a 17,39 znamenalo šesté místo. Pátá pak skončila Stradouň za 17,21, která se svými stabilními výkony drží v lize velmi vysoko. Brambory pak putovaly do Zbožnova za 17,07. V čele ligy si upevnil postavení Široký Důl A s 84 body. Druhá je Stradouň se 72 body a o třetí místo se shodným ziskem 54 bodů dělí Desná A a Oldřiš.