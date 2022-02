Pro mistrovský titul si na trati 400 metrů doběhl dorostenec Jakub Dudycha (AC Vysoké Mýto). Ve finále zaběhl kvalitní čas 49,54 a nenašel přemožitele, jenom stříbrný Mikuláš Dreisig z Jihlavy se ještě dostal pod padesátisekundovou hranici.

Suverénně si pro zlato doskočila Lucie Dvořáková (Atletika Chrudim) v juniorské tyčce. Její nejlepší pokus 401 cm byl jako nejlepší letošní český výkon zcela mimo dosah konkurence, i největší rivalku porazila o 35 centimetrů.

Zlatou medaili si na krk pověsila také výškařka Simona Ručová (Hvězda Pardubice). Týden poté, co získala bronz na republikovém šampionátu v pětiboji, se prosadila rovněž mezi specialistkami. Ve finále juniorek se dostala úspěšně přes laťku ve výšce 172 centimetrů. Nebyla sice jediná, ale lepší zápis z nižších výšek ji posadil na trůn před druhou Alenu Levkovou z Olomouce.

Chrudimský klub se díky svým tyčkařkám stal medailově nejbohatším z východu Čech na tomto mistrovství. Svoji starší kolegyni totiž ve skoku o tyči dorostenek napodobila Sára Kulhavá, jejíž dosažený výkon 332 centimetrů měl stříbrnou hodnotu.

V nejkratším sprintu se vytáhl dorostenec Milan Tobiška (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí). Hladkou šedesátku prolétl v čase 7,02, což znamenalo třetí místo v cíli a bronzovou medaili.

Stejnou trasu, pouze s překážkami, zaběhla ve třetím nejrychlejším čase 8,79 juniorka Eliška Červená (TJ Svitavy). Také ona potvrdila svoji aktuální velmi dobrou formu, kterou prokázala o týden dříve stříbrem na národním šampionátu vícebojařek.

Eliška Červená na MČR v Ostravě

Po krátkém odpočinku čekalo svitavskou závodnici a svěřenkyni trenéra Milana Boučka mistrovství ČR jednotlivců v Ostravě, kde se rozhodla změřit síly mezi specialistkami v běhu na 60 m překážek, 60 m, v dálce a kouli. Eliška zahájila svůj náročný den rozběhem na překážkách, z něhož jasně postoupila do finále časem 8,93. Poté ji čekal rozběh na hladké šedesátce, kde časem 7,88 rovněž postoupila do finálového běhu. Jenže mezi oběma finálovými běhy měla nastoupit do soutěže ve skoku dalekém. Po dvou nevydařených pokusech se musela dostavit na finále běhu na 60 m překážek. Ač unavená, tak s odhodláním zaklekla do bloku. Výsledný čas 8,79 ji zajistil bronzovou medaili. Po krátké radosti z cenného kovu se Eliška Červená vrátila znovu do dálkařského sektoru, kde si třetím pokusem zajistila užší finále. Bohužel únava jí nedovolila vylepšit výkon 544 cm, a tak brala celkové osmé místo. Ovšem náročný den pro Elišku ještě nekončil. Hned z dálky Eliška putovala do svolavatelny, ke se hlásila na finále šedesátky. Čas 7,96 a opět celkové osmé místo. V neděli čekalo na rodačku z Poličky ještě jedno vystoupení v koulařském sektoru. Výkon 10,25 ji přinesl šestnáctou pozice. Eliška Červená mohla být se svými výkony velmi spokojena. Tři finálová umístění a bronzová medaile z překážek, to je dobrá vizitka závodnice.

S prázdnou neodjela ani výprava ŠAKu Pardubice, Milan Vích si za 432 centimetrů v tyči dorostenců zasloužil bronz.

Sokol Hradec Králové se radoval ze třetí pozice ve štafetě juniorek 4 x 200 metrů, zařídily to Tatiana Kaplanová, Anna Havlíčková, Markéta Šarounová a Daniela Voženílková v čase 1:43,14.